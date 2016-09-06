Эриксен продлил соглашение с «Тоттенхэмом» до 2020 года

«Тоттенхэм» объявил о продлении соглашения с хавбеком Кристианом Эриксеном. 24-летний футболист подписал новый контракт со «шпорами» сроком до 2020 года, что на два года больше предыдущего.

Ранее сообщалось, что в продлении сотрудничества с датчанином заинтересован лично главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино, благодаря которому этот процесс удалось ускорить.

Ериксен перебрался в лондонский клуб из «Аякса» в августе 2013 года, проведя за все это время 134 встречи и забив 30 голов.