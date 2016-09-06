Булыкин: «Многие болельщики в России любят смотреть футбол дома, так как условия на стадионах их отпугивают»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин не согласен с главным тренером ЦСКА Леонидом Слуцким в том, что Россия – нефутбольная страна.

«Не стал бы кидаться такими резкими словами, как это сделал Леонид Слуцкий. У нас большое количество населения любит футбол, играет в него. Страна у нас футбольная, только не все умеют делать из футбола шоу – ни продавать нормально билеты, ни привлекать болельщиков на трибуны. Условия на многих стадионах отпугивают людей от похода на матчи, зрители предпочитают смотреть игру дома», – отметил Булыкин.