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  • Булыкин: «Многие болельщики в России любят смотреть футбол дома, так как условия на стадионах их отпугивают»

Булыкин: «Многие болельщики в России любят смотреть футбол дома, так как условия на стадионах их отпугивают»

6 сентября 2016, 13:37
13

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин не согласен с главным тренером ЦСКА Леонидом Слуцким в том, что Россия – нефутбольная страна.

«Не стал бы кидаться такими резкими словами, как это сделал Леонид Слуцкий. У нас большое количество населения любит футбол, играет в него. Страна у нас футбольная, только не все умеют делать из футбола шоу – ни продавать нормально билеты, ни привлекать болельщиков на трибуны. Условия на многих стадионах отпугивают людей от похода на матчи, зрители предпочитают смотреть игру дома», – отметил Булыкин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Булыкин Дмитрий Слуцкий Леонид
Комментарии (13)
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vgarakh
1473165358
Да , сейчас ходить на стадион страшновато.
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Alek7183
1473165691
Он прав.
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allkeeper
1473166304
Холод и быдланы отпугивают
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1473166757
БОЛЕЛЬЩИКИ ВОСПИТЫВАЮТСЯ С ДЕТСТВА....КАК В АНГЛИИ....А КАК МОЖНО ПРИВОДИТЬ РЕБЁНКА НА ФУТБОЛ ЕСЛИ ТАМ МАТ ...И РАСИЗМ?
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Daxa09
1473166991
Многие ходили бы с семьями если цены были ниже и быдлятины было меньше а так не один нормальный отец не хочет чтоб его дети слушали весь мат русского языка
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Beim
1473168403
То, что чемпионат у нас не спортивный, а госресурсный. И у людей во главе футбола, футбол не в первых рядах интересов. Отсюда и у людей желание ходит на такой футбол
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subbotaspartak
1473172791
я бы пошёл на стадион, Если бы был в моём городе он. Не знаем мы здесь на билеты цены. Но в футбол ведь играют для всей страны. Смог бы мой город команду держать. Я бы ходил поорать, да поржать. (рифма хорошая, не удержался)
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Garrincha58
1473174842
а что там бояться, просто смотреть как играют Юсуповы и Комбаровы тошно
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triton004
1473178079
Мужик он или есть или его нет,кого отпугивает? Просто футбол не тот стал,нету в нём изюминки
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IVANRUS777
1473274115
Со стадионами то становится получше, а вот качество футбола только падает.Вот самое главное в том почему народ предпочитает по телеку возню эту смотреть)
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