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    Писарев: «Многие из молодежной сборной России смогут попасть на домашний чемпионат мира»

    Главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев выразил уверенность в способности своих подопечных попасть в главную команду национальной сборной на чемпионат мира-2018.

    «У моих молодых игроков только начинается международная футбольная карьера. И 2018 год – это ни в коем случае не точка отсчета для них, скорее дополнительная мотивация – прогрессировать, расти, чтобы проявить себя и попасть в первую сборную. А сейчас у них другие, локальные задачи – закрепиться в основах своих клубов. Приоритетными сейчас должны быть достижения именно на этом уровне. И вот тогда двери национальной команды для них распахнутся. Уверен, что многие из моего сегодняшнего состава смогут заявить о себе на том же ЧМ-2018. Верю в своих ребят», – заявил Писарев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.09.2016 06:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 6 сентября 2016, 14:36

      Не смогут, а могут или, еще точнее, имеют возможность. И не многие, а лишь некоторые.

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 6 сентября 2016, 11:36

      Многие могут попасть,кто воду в раздевалку носить,кто скамейку протирать...И,к сожалению, это даже не шутка...А реальность российского футбола.

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      Рейтинг: +215

      iuda 6 сентября 2016, 09:40

      Коля, ты сильно перегрелся?

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      Рейтинг: +988

      опус 2 6 сентября 2016, 07:36

      Многие !? Что то я сомневаюсь сильно ! Наверное сказал что бы ребят смотивировать

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