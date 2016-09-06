Писарев: «Многие из молодежной сборной России смогут попасть на домашний чемпионат мира»

Главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев выразил уверенность в способности своих подопечных попасть в главную команду национальной сборной на чемпионат мира-2018.

«У моих молодых игроков только начинается международная футбольная карьера. И 2018 год – это ни в коем случае не точка отсчета для них, скорее дополнительная мотивация – прогрессировать, расти, чтобы проявить себя и попасть в первую сборную. А сейчас у них другие, локальные задачи – закрепиться в основах своих клубов. Приоритетными сейчас должны быть достижения именно на этом уровне. И вот тогда двери национальной команды для них распахнутся. Уверен, что многие из моего сегодняшнего состава смогут заявить о себе на том же ЧМ-2018. Верю в своих ребят», – заявил Писарев.