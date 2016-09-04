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    Непомнящий: «В ЦСКА меня ждут, но я попросил время обдумать предложение»

    Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий рассказал о своих планах на будущее.

    «Я сейчас, условно говоря, при деле, ничего экстраординарного нет, занят в проекте поиска молодых футболистов, в течение месяца буду заниматься этим. Конечно, есть желание вернуться к тренерской деятельности, но контактов ни с нашими, ни с иностранными клубами не было. В ЦСКА отказался от административной работы по причине того, что хотелось бы еще активно поработать тренером. В ЦСКА меня ждут, это есть, я попросил время обдумать», – сказал специалист.

    Источник: ТАСС

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    04.09.2016 15:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 5 сентября 2016, 04:13

      в фк Тамбов есть должность главного тренера милости просим к нам)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5113

      hunta 4 сентября 2016, 18:33

      «В ЦСКА меня ждут, но...», я не помню, зачем.....

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +97

      FC_MORDOVIA 4 сентября 2016, 16:31

      сказал

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +54

      Коняга со стажем 4 сентября 2016, 15:57

      Иди, потом леню заменишь!

      1
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