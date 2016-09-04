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    «Терек» не получал этим летом предложений по Семенову и Иванову

    Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров дал понять, что игроки Андрей Семенов и Олег Иванов не желают уходить из грозненского клуба.

    «Семенову и Иванову нравится в клубе. Семенов недавно продлил контракт. По ним обоим предложений от других клубов не было. А кто хочет уйти, например Федор Кудряшов, то мы не препятствуем и идем игроку навстречу. Все трансферы, которые мы планировали, удалось осуществить. Новички уже приносят нам пользу, потихоньку втягиваются в коллектив, мы довольны», – отметил Айдамиров.

    Источник: ТАСС

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    04.09.2016 14:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 5 сентября 2016, 10:29

      вялые планы значить были. не думаю что эти новички усилять клуб. так просто на уровне и все. обидно очень.ооочень слабая селекция! очень много сильных игроков было свободными агентами. и никого на взяли. не хотите наверное дальше двигаться

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