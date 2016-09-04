Оздоев: «Сборная России сильнее всех»

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев выразил надежду, что на чемпионате мира-2018 национальная команда добьется успеха.

– Есть отличия сборной Фабио Капелло от команды Станислава Черчесова?

– У каждого тренера свой подход. Станислав Саламович больше работал в России, мы знаем его, каждый игрок понимает, чего он хочет. Говорим на одном языке.

– «Рубин» начал сезон не очень хорошо, но вас и Канунникова вызвали. Почему?

– Наверное, тренер смотрит на то, как играет каждый. Старт плохой, в ближайшее время исправимся. Нас вызвали, значит, должны защищать честь страны и оправдывать вызов.

– Какие впечатления от матча с Турцией?

– Всегда приятно играть за национальную команду, старался показать максимум. Самое главное, что не проиграли.

– Своими действия довольны?

– Не сказать, что на сто процентов.

– У вас новый тренер не только в сборной, но и в клубе. Так интересней?

– Не сказал бы, что интересней, когда часто меняются тренеры. Надеюсь, что Станислав Саламович останется надолго и мы покажем хороший результат на чемпионате мира. Надеюсь, и в «Рубине» все наладится и тренер проработает долго.

– Хороший результат на ЧМ – это какой?

– Каждому хочется выигрывать титулы, а там будет видно, как далеко мы пройдем и чего добьемся.

– Дмитрий Полоз вчера сказал, что сборная России сильнее Ганы. Согласны?

– Согласен с тем, что наша сборная сильнее всех.