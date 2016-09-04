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Оздоев: «Сборная России сильнее всех»

4 сентября 2016, 14:12
31

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев выразил надежду, что на чемпионате мира-2018 национальная команда добьется успеха.

– Есть отличия сборной Фабио Капелло от команды Станислава Черчесова?

– У каждого тренера свой подход. Станислав Саламович больше работал в России, мы знаем его, каждый игрок понимает, чего он хочет. Говорим на одном языке.

– «Рубин» начал сезон не очень хорошо, но вас и Канунникова вызвали. Почему?

– Наверное, тренер смотрит на то, как играет каждый. Старт плохой, в ближайшее время исправимся. Нас вызвали, значит, должны защищать честь страны и оправдывать вызов.

– Какие впечатления от матча с Турцией?

– Всегда приятно играть за национальную команду, старался показать максимум. Самое главное, что не проиграли.

– Своими действия довольны?

– Не сказать, что на сто процентов.

– У вас новый тренер не только в сборной, но и в клубе. Так интересней?

– Не сказал бы, что интересней, когда часто меняются тренеры. Надеюсь, что Станислав Саламович останется надолго и мы покажем хороший результат на чемпионате мира. Надеюсь, и в «Рубине» все наладится и тренер проработает долго.

– Хороший результат на ЧМ – это какой?

– Каждому хочется выигрывать титулы, а там будет видно, как далеко мы пройдем и чего добьемся.

– Дмитрий Полоз вчера сказал, что сборная России сильнее Ганы. Согласны?

– Согласен с тем, что наша сборная сильнее всех.

Источник: «Советский спорт»
Россия Рубин Оздоев Магомед Черчесов Станислав
Комментарии (31)
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Коняга со стажем
1472989631
Пи...есть легче, чем нести бревно!)))
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Молчуновский
1472989695
Оздоев: «Сборная России сильнее всех. А я лучший футболист планеты.»
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DIDI 23
1472990213
Оздоев родственник Жириновского?
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андрей андреев
1472990289
Они там в каком то своём мире живут
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ttter
1472990697
Ну если Оздоев говорит то это точьно)))
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multiscan
1472991314
Читая такие заявления всегда думаю о том, что на заявителей нужно настучать в ВАДА! Такой бред, о силе нашей сборной, можно заявить только обкурившись или наглотавшись "колёс"!
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семечкин
1472991364
а какую бы оценку поставил себе, например Фёдор Черенков, когда бы промазал по воротам с трёх метров???
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a-rakhmatov
1472993399
До чемпионата мира есть еще время, если У Черчесова хватит воли и таланта подготовить команду, мы возможно и увидим сильную сборную)))
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SANYABET
1472996854
Еще один прозомбированный
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hunta
1472999757
«Сборная России сильнее всех», только тщательно это от всех скрывает....
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