Оздоев: «Сборная России сильнее всех»

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев выразил надежду, что на чемпионате мира-2018 национальная команда добьется успеха.
– Есть отличия сборной Фабио Капелло от команды Станислава Черчесова?
– У каждого тренера свой подход. Станислав Саламович больше работал в России, мы знаем его, каждый игрок понимает, чего он хочет. Говорим на одном языке.
– «Рубин» начал сезон не очень хорошо, но вас и Канунникова вызвали. Почему?
– Наверное, тренер смотрит на то, как играет каждый. Старт плохой, в ближайшее время исправимся. Нас вызвали, значит, должны защищать честь страны и оправдывать вызов.
– Какие впечатления от матча с Турцией?
– Всегда приятно играть за национальную команду, старался показать максимум. Самое главное, что не проиграли.
– Своими действия довольны?
– Не сказать, что на сто процентов.
– У вас новый тренер не только в сборной, но и в клубе. Так интересней?
– Не сказал бы, что интересней, когда часто меняются тренеры. Надеюсь, что Станислав Саламович останется надолго и мы покажем хороший результат на чемпионате мира. Надеюсь, и в «Рубине» все наладится и тренер проработает долго.
– Хороший результат на ЧМ – это какой?
– Каждому хочется выигрывать титулы, а там будет видно, как далеко мы пройдем и чего добьемся.
– Дмитрий Полоз вчера сказал, что сборная России сильнее Ганы. Согласны?
– Согласен с тем, что наша сборная сильнее всех.