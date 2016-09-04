Василий Березуцкий: «Сборной нужно набраться опыта с новыми игровыми схемами»

Защитник сборной России Василий Березуцкий подчеркнул, что национальной команде в ближайшее время предстоит привыкнуть к новой тактической схеме.

«Интересная схема. Она новая для нас. Мы уже провели ряд теоретический занятий, но будут еще. Игра с Турцией была первой. Нужно набраться еще опыта с этими схемами. Хотя в целом все они похожи по движениям и перемещениям. Поэтому не могу сказать, что были какие-то проблемы», — сказал Березуцкий.

Напомним, что 6 сентября подопечные Станислава Черчесова сыграют в товарищеском матче с Ганой.