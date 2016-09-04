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  • Селюк: «Уверен, что больше ни один клуб не возьмет Орещука на работу»

Селюк: «Уверен, что больше ни один клуб не возьмет Орещука на работу»

4 сентября 2016, 13:52
4

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал запись спортивного директора московского «Динамо» Романа Орещука о переходе его клиента Мохамеда Конате в «Урал».

«Да, это мой футболист. Молодой парень, ему 18 лет. Его рост не 190 см, как указано на официальном сайте РФПЛ, а 194 см. Конате нападающий, довольно хорошо играет головой. С точки зрения соотношения цена-качество это хороший вариант для «Урала». Клубы-середняки для увеличения доходной части просто обязаны заниматься определeнным бизнесом, воспитывая футболистов, а потом продавая их. Однозначно могу сказать, что на этом футболисте «Урал» точно не потеряет, а вот приобрести – может.

Что касается спортивного директора «Динамо» Орещука, то он оказался не только не профессиональным человеком. Если вы помните, СМИ уже писали о деле 34-летнего вратаря Нарубина, который был куплен «Динамо» при Орещуке больше, чем за миллион. Орещук также оказался человеком, который не имеет права работать в футбольных клубах. Особенно в таком, как «Динамо». «Динамо» опасно иметь такого «гениального» спортивного директора, который в своем твиттере ассоциирует чернокожего футболиста с обезьяной. Ведь Орещук является представителем «Динамо», а это означает, что клуб несет ответственность за его поступки. А за такие поступки, как упомянутая запись в твиттере, любой клуб может быть серьезно наказан, вплоть до отстранения от еврокубков на несколько лет. Своим «профессионализмом» и «юмором» он ускорит себе дорогу на выход из «Динамо». Мой совет Орещуку – никогда так больше не шутить. Хотя я уверен, что больше ни один клуб не возьмет этого «профессионала» на работу», – сказал Селюк.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Урал Динамо Орещук Роман
Комментарии (4)
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FanatSerj
1473008488
Опять что ли негра негром назвали? опять трагедия, пока вроде рекорд Гамулы никто не побил )) А вообще то селюк агент еще и Ротенберга, там он подлизывает знатно, какой то зуб на Динамо имеет.
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Бриг
1473020021
Читать умеете, расисты ё....е: "который в своем твиттере ассоциирует чернокожего футболиста с обезьяной"
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