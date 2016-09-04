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    Зобнин: «Не сказал бы, что мы схожи с Тарасовым»

    Полузащитник сборной России Роман Зобнин после сегодняшней подготовительной тренировки к товарищескому матчу с Ганой прокомментировал отъезд из национальной команды хавбека Дмитрия Тарасова.

    – Тяжелая была тренировка?

    – Нет. Были игровые упражнения, наигрывали определенные моменты, тактику, готовились к матчу с Ганой.

    – Из-за травмы выбыл Дмитрий Тарасов, игрок, схожий с вами по амплуа. В связи с этим вам задания дают более оборонительные?

    – Не сказал бы, что мы с ним схожи. Я играю чуть выше, box to box. На мне не сказалось никак его отсутствие. Ничего не изменилось.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.09.2016 13:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +76

      takca 4 сентября 2016, 18:09

      В отличии от Тарасова Зобнин ни когда не являлся костоломом а Тарасова только для этого и держат.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +264

      dimid 4 сентября 2016, 16:01

      сказал всё по делу.

      2
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