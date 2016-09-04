Хузин: «Нефтехимик» в последних матчах столкнулся с судейским беспределом»

Главный тренер «Нефтехимика» Рустем Хузин раскритиковал судейство в матче со «Спартаком-Нальчик» (2:3) в 11-м туре ФНЛ.

«В принципе игра получилась интересной и зрелищной для зрителей. Отыгрываться два раза и потом снова пропускать – чисто индивидуальные ошибки, вратаря и игрока, которого обыграли на фланге. Кадровые проблемы у нас были – в первом тайме потеряли одного из центральных защитников. Тот судейский беспредел, который мы имеем в последних двух матчах… Судья свистит в одну сторону и все. Вы знаете, что сейчас при «стандартах» блокировать футболистов нельзя. А когда игроков руками держат, это уже не по правилам.

Поздравляю «Спартак» с хорошей игрой, агрессивной игрой. Команда понравилась. Удачи ей в дальнейшем», – заявил Хузин.