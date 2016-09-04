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    Кирьяков: «Кокорин просто не показывает в «Зените» игру для вызова в сборную»

    Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков отметил, что нынешний уровень игры нападающего «Зенита» Александра Кокорина не подразумевает его вызов в национальную команду.

    «Кокорин просто не показывает в «Зените» игру, которая могла бы послужить поводом для вызова в национальную команду. Черчесов очень дипломатично, но твердо подчеркнул: все зависит от игроков.

    В России не столь широкий выбор талантливых игроков, чтобы ими разбрасываться. Ну а историю в Монте-Карло, мне кажется, уже обсудили, и все желающие уже осудили футболистов. Теперь нужно обсуждать их игру», – заявил Кирьяков.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    04.09.2016 10:18
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 4 сентября 2016, 13:02

      Значит, его надо в другую команду, раз в Зените не показывает

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 4 сентября 2016, 12:00


      Всегда при упоминании фамилии автора и других жадных соавторов известного письма 14-ти вспоминается предательство сборной и ущерб престижу страны, поэтому обсуждать его тексты не хочется.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +83

      Сахалинец за Зенит 4 сентября 2016, 11:37

      Л

      -1
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