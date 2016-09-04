Леманн: «Платить почти 40 миллионов за защитника – это непохоже на «Арсенал»

Бывший вратарь «Арсенала» Йенс Леманн прокомментировал переход в лондонский клуб Шкодрана Мустафи. Ранее сообщалось, что «канониры» заплатили за него 35 миллионов фунтов.

«Платить за футболиста защиты почти 40 миллионов евро – это непохоже на «Арсенал», я удивлен. Думаю, Венгер – один из лучших тренеров в смысле зарабатывания денег для клуба.

Он всегда играет в Лиге чемпионов, дешево покупает и дорого продает. Он сыграл важнейшую роль в постройке нового стадиона, показывая при этом футбол уровня Лиги чемпионов», – сказал Леманн.