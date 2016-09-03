Манчини: «Не могу понять решение Гвардиолы по Харту, это необъяснимо»

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Роберто Манчини прокомментировал решение нынешнего наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы отпустить вратаря Джо Харта в аренду в «Торино».

«У каждого тренера есть свои идеи, но я действительно не могу понять решение Гвардиолы. «Торино» определенно подписал отличного игрока. Думаю, что Джо еще может совершенствоваться, несмотря на свой возраст.

В Италии очень компетентные тренеры, и для Харта это станет преимуществом. Это позволит ему стать сильнее.

Я стараюсь не критиковать чужие решения, но убрать Харта из «Манчестер Сити» – это полностью необъяснимый выбор», – сказал Манчини.