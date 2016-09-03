Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Манчини: «Не могу понять решение Гвардиолы по Харту, это необъяснимо»

Манчини: «Не могу понять решение Гвардиолы по Харту, это необъяснимо»

3 сентября 2016, 21:45
10

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Роберто Манчини прокомментировал решение нынешнего наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы отпустить вратаря Джо Харта в аренду в «Торино».

«У каждого тренера есть свои идеи, но я действительно не могу понять решение Гвардиолы. «Торино» определенно подписал отличного игрока. Думаю, что Джо еще может совершенствоваться, несмотря на свой возраст.

В Италии очень компетентные тренеры, и для Харта это станет преимуществом. Это позволит ему стать сильнее.

Я стараюсь не критиковать чужие решения, но убрать Харта из «Манчестер Сити» – это полностью необъяснимый выбор», – сказал Манчини.

Источник: Football Italia
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Торино Харт Джо Манчини Роберто Гвардиола Хосеп
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acergu
1472928839
Ногами потому что играть не умеет по мнению Пепа
Ответить
Swooper
1472930826
Ну именно поэтому Манчини и не тренирует топ клубы, если для него даже такие решения необъяснимы. Другой вопрос, будет ли в итоге в среднем по дистанция его (Харта) замена лучше.
Ответить
Su27Flanker
1472931555
В конце сезона посмотрим кто прав...
Ответить
петр1975
1472932029
на самом деле непонятно
Ответить
zagrizlik
1472933758
Это самое понятное решение гвардиолы за последнее время. Кто бы там, что не говорил,но Харт постоянно косячит и пропускает детские мячи. Плюс не умеет играть ногами дальше, чем на 5-10 метров без прессинга точный пас не может отдать.
Ответить
de bruyne
1472939377
Харт косячит много... браво это что нужно...
Ответить
marslond
1472940167
Никто понять не может.
Ответить
swot1205
1472958907
Браво это браво
Ответить
orzy
1472962671
Пеп как тренер выиграл всё что можно, а Харт не чего по этому Пеп прав
Ответить
kykyi
1472964508
Вот пусть в Италии и под учится.
Ответить
Главные новости
Батраков попросил Ротенберга отпустить его в «Галатасарай»
12:16
«Локомотив» объявил «Галатасараю» сумму, за которую продаст Батракова
11:40
4
«Матч ТВ» покажет всего одну игру 4-го тура РПЛ
11:30
6
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
11:22
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
11:10
В «Ахмате» не исключили трансфер Самородова в «Спартак»
10:48
2
Генич оценил поражение «Зенита» от «Родины»
10:39
4
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
10:28
2
Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»
10:15
12
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
6
Все новости
Все новости
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
09:47
Мареска объяснил, почему не сделал Холанда капитаном «Манчестер Сити»
01:50
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
Вчера, 19:26
2
Араухо выбрал номер в «Ливерпуле» по религиозным соображениям
Вчера, 17:37
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
Вчера, 11:10
1
Раскрыты трансферные планы «Арсенала»
Вчера, 01:37
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
10 августа
2
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
10 августа
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
10 августа
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
10 августа
1
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
10 августа
5
Фото«Комо» подписал игрока сборной Англии за 30 миллионов
9 августа
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере игрока сборной Франции
9 августа
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
Фото«Арсенал» объявил о переходе игрока сборной Бразилии
8 августа
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
8 августа
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
8 августа
1
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
7 августа
5
Фото«Лидс» оформил рекордный трансфер, подписав вратаря «Манчестер Сити»
7 августа
1
Раскрыта причина срыва трансфера Родри в «Реал», Моуринью в шоке
6 августа
2
Лучший игрок ЧМ-2026 договорился об условиях контракта с «Барселоной»
6 августа
«Барселона» провела переговоры по Родри
6 августа
2
Винисиус удалил все упоминания «Реала» в соцсети
5 августа
3
Винисиусу пообещали статус бога в «Арсенале»
5 августа
2
«Лучше быть вторым в «Реале», чем первым в любой другой команде»: Миятович – о Винисиусе в «Арсенале»
5 августа
3
«Арсенал» пошел ва-банк в переговорах с Винисиусом
5 августа
«Арсенал» договорился о трансфере хавбека сборной Бразилии
5 августа
1
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
4 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+