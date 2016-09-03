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    Жоаозиньо: «Для получения паспорта РФ пришлось много учиться. Я сдавал русский язык, литературу и историю»

    Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо рассказал о подробностях получения российского гражданства, подчеркнув, что ему пришлось сдавать экзамены по русскому языку, литературе и истории. Отметим, что бразильский хавбек сможет выступать за сборную России.

    – Процесс сбора бумаг получился нервозным?

    – Нет. Было тяжело лишь получить какие-то документы из-за бюрократии в Бразилии. Иной раз приходилось долго ждать.

    – Какие надо было сдать экзамены для получения российского паспорта?

    – Русский, историю, литературу. Учиться мне пришлось много. Я все сдал еще шесть-семь месяцев назад, но все равно продолжаю изучать язык, чтобы лучше говорить.

    – Какое-то собеседование тоже было?

    – Конечно. Меня спрашивали: почему живу в России, насколько мне тут нравится?

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.09.2016 16:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 4 сентября 2016, 13:07

      Куда мир катится??? ))) Скоро и в сборной сделаем лимит родившихся не тут )

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 4 сентября 2016, 04:36

      На сколько сдал？

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1191

      ttter 3 сентября 2016, 23:03

      Не пойму смысла лимита

      -1
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      Рейтинг: +29

      kiiriil19 3 сентября 2016, 20:53

      ну вот скоро все лигеонеры станут русскими и играть в нашей сборной а че неплохо для нас и для тренера!!!

      0
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      Рейтинг: +390

      fantom23 3 сентября 2016, 16:59

      Ну и здорово!Он явно не получше наших многих игроков!

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