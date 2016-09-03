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    Товарищеский матч. «Зенит» благодаря дублю Кокорина обыграл «Уфу»

    Во время паузы на матчи сборных «Зенит» и «Уфа» провели друг с другом товарищескую встречу. Победу в ней одержали сине-бело-голубые, которые сломили сопротивление соперника благодаря дублю Александра Кокорина – 2:1.

    Товарищеский матч

    Зенит – Уфа – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кокорин, 15; 1:1 – Сысуев, 47; 2:1 – Кокорин, 80.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.09.2016 13:49
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 4 сентября 2016, 06:26

      Хоть в товарняках забивает. Хотя Уфа просто наигрывала взаимопонимание и то, что у него получилось не удивило. Тут ответственности никакой. Если бы так забивал на Евро, то получил бы секс-марафон, но по ходу испугался.

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 3 сентября 2016, 17:24

      Кокоша, так надо было забивать на чемпионате Европы!!!.....тогда бы тебе цены не было и упивался бы шампанским без всяких последствий)))

      1
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      Рейтинг: +147

      udavMike 3 сентября 2016, 17:02

      когда за основу

      0
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 3 сентября 2016, 16:21

      Давай Кокоша докажи, что ты не фантик!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 3 сентября 2016, 15:38

      Кокоша отличился

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 3 сентября 2016, 15:09

      ))) кокорин как гена букин... отличился там,где не ждали ))

      2
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      Рейтинг: +762

      sprint5 3 сентября 2016, 14:28

      для Уфы нормально

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      SANY/S 3 сентября 2016, 14:11

      ага

      -2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 3 сентября 2016, 13:59

      Ага, впечатляет, блин.

      -2
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