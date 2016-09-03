Товарищеский матч. «Зенит» благодаря дублю Кокорина обыграл «Уфу»

Во время паузы на матчи сборных «Зенит» и «Уфа» провели друг с другом товарищескую встречу. Победу в ней одержали сине-бело-голубые, которые сломили сопротивление соперника благодаря дублю Александра Кокорина – 2:1.

Товарищеский матч

Зенит – Уфа – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Кокорин, 15; 1:1 – Сысуев, 47; 2:1 – Кокорин, 80.