Товарищеский матч. «Зенит» благодаря дублю Кокорина обыграл «Уфу»

Хоть в товарняках забивает. Хотя Уфа просто наигрывала взаимопонимание и то, что у него получилось не удивило. Тут ответственности никакой. Если бы так забивал на Евро, то получил бы секс-марафон, но по ходу испугался.
Во время паузы на матчи сборных «Зенит» и «Уфа» провели друг с другом товарищескую встречу. Победу в ней одержали сине-бело-голубые, которые сломили сопротивление соперника благодаря дублю Александра Кокорина – 2:1.
Товарищеский матч
Зенит – Уфа – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Кокорин, 15; 1:1 – Сысуев, 47; 2:1 – Кокорин, 80.