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    Жоаозиньо: «Когда только получил паспорт РФ, то мне сразу стали говорить: «Наш земляк»

    Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо поделился мнением о получении им российского гражданства. Таким образом, 27-летний хавбек сможет выступать за сборную России.

    «Когда я только получил паспорт, то меня все поздравили, а потом стали говорить: «Ооо… наш земляк». Кто именно? Разные партнеры по «Краснодару», да и друзья из других команд тоже. Я благодарен всем, кто меня поддерживал. Многие мне писали в Instagram. Спасибо за теплые слова.

    Все просто: у меня появилась возможность получить российский паспорт, и я этим воспользовался. Клуб помог мне, насколько это было возможно. Конечно, «Краснодар» заинтересован в том, чтобы я был заявлен как россиянин. Но «Краснодар» инициатор совместно со мной. Без моего желания ничего не произошло бы.

    С тренером сборной Черчесовым я не общался. Ни с ним, ни с кем-либо еще из тренерского штаба сборной», – сказал Жоаозиньо.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.09.2016 11:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 4 сентября 2016, 08:08

      еще один черненький,кто следующий!?,,)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 4 сентября 2016, 06:13

      В отличии от Ноя заслужил игрой и верностью клубу. А в сборной пусть думают - вариантов стало больше.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      товрос 3 сентября 2016, 14:53

      ЗЕМЕЛЯ!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17971

      арейская > товрос 3 сентября 2016, 15:44

      А что? В общем-то не плохой пацан, пусть будет земелей, а пользы от него ждать стоит

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > арейская 3 сентября 2016, 18:06

      Идеальная русская связка справа: Марио Фернандес - Жоаозиньо. Быстрые, техничные, умеющие отрабатывать как в атаку, так и в оборону. И главное, еще довольно молодые

      0
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      ...
      Рейтинг: +37

      Foxitkuban > Майор Дзагоев 5 сентября 2016, 06:29

      Все так, вот только Жора левый хавбек...

      0
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 3 сентября 2016, 11:37

      хм

      0
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