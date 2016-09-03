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    Алдонин: «Уход Мусы объясняет не очень яркую игру ЦСКА»

    Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин выразил мнение, что уход нападающего Ахмеда Мусы в «Лестер» стал одной из причин не очень яркой игры московского клуба на старте РФПЛ. Отметим, что на данный момент армейцы занимают в турнирной таблице чемпионата России 2-е место.

    – ЦСКА на старте сезона выглядел не очень ярко, но результата добивался...

    – То, что не проиграли ни одного матча, это очень хорошо. Но опять же мы видим, что игры даются нелегко и победы добываются с минимальным счетом. В сезон армейцы входят тяжело. Но этому есть объяснение: ушел Муса, человек, на котором много лет держалась атака, пока не может проявить себя новичок Траоре. Думаю, пока команда в поиске... В то же время очень радует Еременко, забивающий важнейшие мячи. Но это опять же работа всей команды, всего коллектива... Самое главное сейчас – быть в лидерах. Думаю, что команда в скором времени «раскачается» и будет показывать не только результат, но и хорошую игру.

    Источник: Rusfootball.info

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    03.09.2016 10:01
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +332

      семечкин 3 сентября 2016, 22:58

      да уж... с футболистом вам играть было легче....

      0
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 3 сентября 2016, 12:18

      5 туров на выезде с 11 очками хороший результат

      2
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 > Rzn_za_cska 3 сентября 2016, 19:39

      не спорю.но результативность на минусе

      0
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Mirak92 3 сентября 2016, 20:01

      это да... что есть то естть

      -1
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 3 сентября 2016, 10:05

      Очень даже заметно по игре и результатам.

      2
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