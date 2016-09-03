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  • Сергей Панов: «Надеюсь, Мутко объяснит игрокам «Волги», за какое место полагаются премиальные»

Сергей Панов: «Надеюсь, Мутко объяснит игрокам «Волги», за какое место полагаются премиальные»

3 сентября 2016, 08:15
9

Министр спорта Нижегородской области Сергей Панов прокомментировал обращение экс-футболистов «Волги» к главе РФС Виталию Мутко по поводу невыплаты премиальных клубом. По его словам, игрокам не стоит требовать дополнительных денежных поощрений за показанный результат. Напомним, по итогам прошлого розыгрыша ФНЛ бело-синие финишировали на 10-м месте.

– Непосредственно по зарплате у футболистов «Волги» претензий нет?

– Речь идет только о премиальных.

– Ясно. Ну если игроки требуют их за 10-е место в ФНЛ, о чем тут можно говорить? Они написали письмо на имя Мутко? Надеюсь, Виталий Леонтьевич объяснит, за что спортсмены получают премиальные. Наверное, не за такой результат.

– Значит, не собираетесь производить выплаты?

– Этот вопрос нужно адресовать генеральному директору клуба. Все зависит от того, что прописано в контрактах. То, что «Волга» должна игрокам, она выполнит.

– Когда же люди получат премиальные?

– Опять же – нужно спрашивать у гендиректора «Волги».

– Насколько обоснованы разговоры, что в области намеренно закрывают профессиональные команды, чтобы уходить от долгов?

– Если игроки занимают 10-е места, наверное, проблема в них самих.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Волга Мутко Виталий
Комментарии (9)
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Den Bull
1472888614
Всё точно
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семечкин
1472889781
МИНИСТРОВ РАЗВЕЛИ, КАК ГРЯЗИ к двум уже имеющимся министрам, явно не хватает третьего- МИНИСТРА ФИНАНСОВ ФК ВОЛГА
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Томь вперёд
1472889949
Министр, а законов видимо не знает...
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diadushka
1472890587
Да все правильно он сказал, за что платить этим дормоедам? За 10-е место ФНЛ??? По сути уровень дворовой команды, а требуют премиальные! Вон РФПЛ-овцев тоже разбаловали деньгами за любое место и любой результат, а потом такие дормоеды на Евро едут............ А играть зачем? Премиальные все равно получим
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Молчуновский
1472892077
Сергей Панов: «Надеюсь, Мутко объяснит игрокам «Волги», за какое место полагаются премиальные. Вот, например, за мое министерское место премиальные полагаются в любом случае».
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1472894313
Хорошим был баскетболистом Панов, а чиновник самый что ни на есть средненький. Реальной пользы не видно, зато показухи полно. Девчонке за командное золото вместо ляма целых два отгрузили. Хорошая девчонка, спору нет. Но почему в одном случае отступают от прописанных контрактных требований, а в другом удваивают на словах обещанное? Да потому, что игроки из никому, кроме болельщиков, не нужной, расформированной накануне ввода в строй нового стадиона (для кого?!) славной городской команды, давшей в свое время стране игроков сборной, те игроки уже за другие города играют. Какой от них прок? А на гимнастке единственной можно пиарить и свои фамилии, и свои должности.
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Сергей Свояк
1472895345
Премиальные за 10-е место ... Мда
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APchelov
1472984034
Волга сумела остаться в ФНЛ. Чем не успех? )
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