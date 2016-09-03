Сергей Панов: «Надеюсь, Мутко объяснит игрокам «Волги», за какое место полагаются премиальные»

Министр спорта Нижегородской области Сергей Панов прокомментировал обращение экс-футболистов «Волги» к главе РФС Виталию Мутко по поводу невыплаты премиальных клубом. По его словам, игрокам не стоит требовать дополнительных денежных поощрений за показанный результат. Напомним, по итогам прошлого розыгрыша ФНЛ бело-синие финишировали на 10-м месте.

– Непосредственно по зарплате у футболистов «Волги» претензий нет?

– Речь идет только о премиальных.

– Ясно. Ну если игроки требуют их за 10-е место в ФНЛ, о чем тут можно говорить? Они написали письмо на имя Мутко? Надеюсь, Виталий Леонтьевич объяснит, за что спортсмены получают премиальные. Наверное, не за такой результат.

– Значит, не собираетесь производить выплаты?

– Этот вопрос нужно адресовать генеральному директору клуба. Все зависит от того, что прописано в контрактах. То, что «Волга» должна игрокам, она выполнит.

– Когда же люди получат премиальные?

– Опять же – нужно спрашивать у гендиректора «Волги».

– Насколько обоснованы разговоры, что в области намеренно закрывают профессиональные команды, чтобы уходить от долгов?

– Если игроки занимают 10-е места, наверное, проблема в них самих.