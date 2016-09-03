Игроки «Волги» обратились к Мутко с просьбой о помощи в выплате долгов нижегородским клубом

Экс-игроки нижегородской «Волги», прекратившей свой существование в июне нынешнего года из-за финансовых трудностей, обратились с письмом к главе РФС Виталию Мутко. Футболисты попросили министра спорта помочь разобраться в ситуации с задолженностью по премиальным за минувший сезон в размере 40 миллионов рублей.

«Уважаемый Виталий Леонтьевич! Мы, игроки, выступавшие по контракту в ФНЛ за Нижегородский футбольный клуб «Волга» (далее – ФК «Волга») вынуждены обратиться к Вам с коллективным письмом, как к Президенту Российского футбольного союза и Министру спорта Российской федерации в надежде на защиту наших прав и интересов, а также на помощь и участие в разрешении критической ситуации, которая происходит в ФК «Волга».

Так, 15 июня 2016 года правлением ФК «Волга» было принято решение о расформировании клуба. Такое решение связано с невозможностью обеспечить текущую деятельность клуба и одновременно выплачивать долги перед иностранными агентами игроков, контракты с которыми были подписаны в 2010-2011 годах. При этом, со слов руководства, все существующие обязательства перед тренерским штабом, игроками, персоналом ФК «Волга» будут выполнены в полном объеме.

Между тем на сегодняшний день, несмотря на заверения о выполнении всех существующих обязательств, ФК «Волга» не рассчитался с долгом перед тренерским штабом, игроками и персоналом по выплате премиальных за сезон 2015-2016 гг. на общую сумму в размере 40 000 000 (сорок миллионов) рублей.

Неоднократные наши просьбы в адрес руководства ФК «Волга», в период с июня 2016 года по настоящее время, положительных результатов не принесли. Из ответов генерального директора Алешина Олега Леонидовича следует, что в связи с отсутствием у клуба денежных средств определить дату погашения задолженности не представляется возможным.

Отсутствие перспектив на исполнение обязательств футбольным клубом «Волга» по выплате премий, а также переход части игроков в другие клубы, по причине принятого решения о расформировании ФК «Волга», значительно затрудняет самостоятельный процесс возврата задолженности.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, сложившуюся нестабильную политику по Нижегородской области в отношении футбола и спорта в целом, в целях недопущения повторения последствий, связанных с банкротством футбольного клуба «Нижний Новгород», бедственной финансовой ситуации волейбольного клуба «Губерния», который в 2015 году был переименован в волейбольный клуб «Нижний Новгород», плачевного финансового положения футбольного клуба «Химик» (Дзержинск), просим Вас оказать содействие в решении вопроса по возврату футбольным клубом «Волга» задолженности в части выплаты премий перед тренерским штабом, игроками и персоналом за сезон 2015-2016 гг.», – говорится в письме.