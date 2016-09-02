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    Кудряшов: «Шутили в сборной, что Новосельцев ушел в «Зенит» по ходу матча с Турцией»

    Защитник «Ростова» и сборной России Федор Кудряшов рассказал о тренировках в национальной команде, а также прокомментировал переход своего бывшего одноклубника Ивана Новосельцева в «Зенит».

    «Тренировочный процесс в сборной отличается от того, что есть в клубе. У разных тренеров свой подход к занятиям. Мне была привычно новая схема сборной России, так как в похожей манере при Черчесове играл «Терек».

    Переход Новосельцева? Мы шутили относительно того, что он ушел в «Зенит» по ходу первого тайма матча с Турцией. Что еще ему говорили? Пусть это останется между нами. Его трансфер никак не повлиял на отношение к нему, желаю Ивану лишь удачи в «Зените», – цитирует Кудряшова корреспондент «Бомбардира» Иван Адаменко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.09.2016 13:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +767

      товрос 2 сентября 2016, 20:11

      только Ваня с margello и с бу-га-га не знакомся

      0
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей > товрос 2 сентября 2016, 22:46

      Поздно! Именно они так зомбировали Ваню .... Ха! С ув.

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 2 сентября 2016, 17:58

      Жаль что он не сыграл за Ростов с Баварией....

      1
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      Рейтинг: +345

      Totti11 2 сентября 2016, 13:15

      Удачи Ивану! Пусть прогрессирует и дальше!

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