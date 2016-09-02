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  • Самедов: «Черчесов постоянно говорит, что игроки сборной России – самые лучшие в мире»

Самедов: «Черчесов постоянно говорит, что игроки сборной России – самые лучшие в мире»

2 сентября 2016, 12:59
13

Полузащитник сборной России Александр Самедов в преддверии товарищеского матча с командой Ганы рассказал о своем физическом состоянии.

«Как поздравили Черчесова? Василий Березуцкий взял слово на правах капитана и поздравил главного тренера.

Физически нормально чувствую себя после игры с Турцией. На что сделан акцент после встречи? Сегодня вечером будет разбор наших ошибок. Постепенно привыкаем к требованиям нового тренерского штаба, у нас ведь было всего четыре дня, чтобы познакомиться поближе. Черчесов постоянно говорит, что мы самые лучшие в мире для него.

Нам будет любопытно сыграться Ганой, ведь мы не часто встречаемся с африканскими сборными», – цитирует Самедова корреспондент «Бомбардира» Иван Адаменко.

Источник: Бомбардир.ру
Россия Гана Самедов Александр Черчесов Станислав
Комментарии (13)
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nik55
1472810582
вам только с Ганой и играть--ваш уровень
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Tri
1472811796
А Слуцкий сказал, что говно...
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dzhanavar
1472812845
Ну да,ты особенно...
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triton004
1472813561
Они так и думают,что они лучшие в мире,прям лучше всех,и поэтому не напрягаются в матчах,ведь соперники так никто
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gencha19
1472814496
Да хрена там в мире во всей вселенной.
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mahb9ik
1472814971
видимо он не догадывается что Черчесов стебет их, надо же как-то себя подбадривать
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alexandr1205
1472815234
Нашим футболистам нужно прививать любовь к Родине и учить распознавать сарказм.
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dimon2602
1472818299
Гана сильная сборная
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bafor
1472820204
Ого, наши - самые лучшие в мире. Ещё бы выигрывать научиться.
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Zhenis2000
1472822763
сыграть с Ганой, а не сыграться Ганой
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