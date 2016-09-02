Самедов: «Черчесов постоянно говорит, что игроки сборной России – самые лучшие в мире»

Полузащитник сборной России Александр Самедов в преддверии товарищеского матча с командой Ганы рассказал о своем физическом состоянии.

«Как поздравили Черчесова? Василий Березуцкий взял слово на правах капитана и поздравил главного тренера.

Физически нормально чувствую себя после игры с Турцией. На что сделан акцент после встречи? Сегодня вечером будет разбор наших ошибок. Постепенно привыкаем к требованиям нового тренерского штаба, у нас ведь было всего четыре дня, чтобы познакомиться поближе. Черчесов постоянно говорит, что мы самые лучшие в мире для него.

Нам будет любопытно сыграться Ганой, ведь мы не часто встречаемся с африканскими сборными», – цитирует Самедова корреспондент «Бомбардира» Иван Адаменко.