Кобелев: «Новосельцев может стать ведущим игроком «Зенита» и сборной России»

Бывший наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал переход защитника Ивана Новосельцева из «Ростова» в «Зенит».

«В прошлом сезоне Новосельцев очень хорошо проявил себя в «Ростове». Но надо сказать про одну существенную поправку – ростовчане практически всегда играли вторым номером, а «Зенит» играет первым.

Поэтому на Новосельцева будут возложены немного другие функции, как он справится, как он перестроится, от этого и будет зависеть его сезон в «Зените». У Новосельцева есть необходимые качества, которые могут сделать его ведущим игроком «Зенита» и сборной России», – сказал Кобелев.