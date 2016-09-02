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  • Кобелев: «Новосельцев может стать ведущим игроком «Зенита» и сборной России»

Кобелев: «Новосельцев может стать ведущим игроком «Зенита» и сборной России»

2 сентября 2016, 12:26
8

Бывший наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал переход защитника Ивана Новосельцева из «Ростова» в «Зенит».

«В прошлом сезоне Новосельцев очень хорошо проявил себя в «Ростове». Но надо сказать про одну существенную поправку – ростовчане практически всегда играли вторым номером, а «Зенит» играет первым.

Поэтому на Новосельцева будут возложены немного другие функции, как он справится, как он перестроится, от этого и будет зависеть его сезон в «Зените». У Новосельцева есть необходимые качества, которые могут сделать его ведущим игроком «Зенита» и сборной России», – сказал Кобелев.

Россия. Премьер-лига Зенит Новосельцев Иван Кобелев Андрей
Комментарии (8)
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SandersMax
1472808574
агада
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ViktorMG
1472810348
Пора бы запретить переходы внутри лиги во время сезона.
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qweewqqweewq
1472810771
заболел Андрей
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Леонид К..
1472819736
Если учесть. что господина Витселя из "Зенита" так и не отпустили, интересно, какое место место в составе уготовлено господину Новосельцеву? А к господину Кобелеву у меня - уважение. Не везёт ему, а тренер - хороший.
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a-rakhmatov
1472831800
Он будет ведущим игроком, если Ивана не посадят на скамейку запасных))
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Zenit-84
1472867043
Рановато дифирамбы петь
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