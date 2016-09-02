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    Кобелев: «Новосельцев может стать ведущим игроком «Зенита» и сборной России»

    Бывший наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал переход защитника Ивана Новосельцева из «Ростова» в «Зенит».

    «В прошлом сезоне Новосельцев очень хорошо проявил себя в «Ростове». Но надо сказать про одну существенную поправку – ростовчане практически всегда играли вторым номером, а «Зенит» играет первым.

    Поэтому на Новосельцева будут возложены немного другие функции, как он справится, как он перестроится, от этого и будет зависеть его сезон в «Зените». У Новосельцева есть необходимые качества, которые могут сделать его ведущим игроком «Зенита» и сборной России», – сказал Кобелев.

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    02.09.2016 12:26
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 3 сентября 2016, 04:44

      Рановато дифирамбы петь

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 2 сентября 2016, 18:56

      Он будет ведущим игроком, если Ивана не посадят на скамейку запасных))

      0
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      Рейтинг: +73

      Леонид К.. 2 сентября 2016, 15:35

      Если учесть. что господина Витселя из "Зенита" так и не отпустили, интересно, какое место место в составе уготовлено господину Новосельцеву? А к господину Кобелеву у меня - уважение. Не везёт ему, а тренер - хороший.

      -1
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      Рейтинг: +6303

      порт > Леонид К.. 2 сентября 2016, 16:22

      Что за глупость написал? Витсель полузащитник, Новосельцев защитник, и как может отразиться игровое время одного, от ухода другого?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 2 сентября 2016, 13:06

      заболел Андрей

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 2 сентября 2016, 12:59

      Пора бы запретить переходы внутри лиги во время сезона.

      1
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      Рейтинг: +332

      семечкин > ViktorMG 2 сентября 2016, 16:10

      гораздо "приятнее" это выглядит зимой))

      0
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 2 сентября 2016, 12:29

      агада

      0
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