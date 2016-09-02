Зинин: «Паршивлюк за последние годы уничтожил свою репутацию. Теперь он не лакомый кусочек»

Глава Агентства стратегического консалтинга и трансферных решений Алексей Зинин прокомментировал переход защитника Сергея Паршивлюка в «Анжи».

«Сергей когда-то был очень квалифицированным современным фланговым защитником, но за последние годы уничтожил свою репутацию. Теперь он не лакомый кусочек. Его рассматривают под увеличительным стеклом. У «Краснодара» же серьезные требования, и в ходе сближения с игроком возникли моменты, которые сделали трансфер ненужным. На мой взгляд, это плюс для Сергея. Потому что, полагаю, нынешний Паршивлюк не сумел бы отвоевать себе место в «Краснодаре», а в «Анжи» у него такой шанс появится, – заявил Зинин.