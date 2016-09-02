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    Черчесов: «Я оправдываю переход Новосельцева в «Зенит»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал переход защитника Ивана Новосельцева из «Ростова» в «Зенит».

    «Каждый в карьере должен принимать какие-то решения. «Зенит» – стабильный клуб. Сейчас он играет в Лиге Европы – это тоже не последний турнир. В следующем, возможно, вернется в Лигу чемпионов. Я оправдываю этот ход. Кстати, мы сейчас с ним шутили по этому поводу: выходил на матч игроком «Ростова», уходил с него – игроком «Зенита», – заявил Черчесов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.09.2016 06:50
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +28

      Sergey-52 2 сентября 2016, 17:41

      Все решили деньги...Сумма в 10 лямов ин.денег Ростов устроила.Оклад у Ивана видимо тоже будет солидный-значит и его самого все устроило.Вот только с перспективой роста-вопрос.В Ростове,на мой взгляд,у него было больше шансов стать игроком высокого,возможно,европейского уровня.Во всяком случае,еще один сезон в Ростове,пошел бы только на пользу.А в Зените,у Луческу,уже сразу надо показывать игру высокого уровня.Или на лавку,как его тезка,Соловьев, из московского Динамо,который за три года в Зените,отыграл только 4 матча за основу.

      1
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      Рейтинг: +11234

      alp > Sergey-52 2 сентября 2016, 22:20

      Просто из Ростова меньше шансов попасть в европу, не в обиду ростовчанам...

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      Рейтинг: +124

      1cent > alp 3 сентября 2016, 08:31

      а хули в той европе делать????

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      Рейтинг: +402

      Tri 2 сентября 2016, 13:35

      Если Иван покажет себя и будет прогрессировать, будущее в Зените ему обеспечено. Перспективы в Ростове очень туманны, 6 матчей в ЛЧ и что дальше? Он талантливый футболист, и думает о будущем. Удачи Ивану, всё должно получится.

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      Рейтинг: +1658

      KalterJax > Tri 2 сентября 2016, 14:29

      Что значит 6 матчей Лиги и что дальше? а может бавария к нему присмотрится или ещё ряд европейских топ клубов ... это же футбол, всё может быть ... ровно как то, что судьба и удача повернуться к нему спиной и Лигу чемпионов об больше вообще не увидит и будет потом жалеть, что был шанс поиграть с лучшими, но я его упустил

      -1
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      Рейтинг: +11234

      alp > KalterJax 2 сентября 2016, 22:23

      что то не видно игроков АЕКа в барселоне баварии или юве... звездочки вспыхивают и гаснут очень быстро. это я о командах. Тем более в Ростове не все гладко с финансами. А тут Зенит - один из лучших клубов лиги, со стабильным спонсором и лучшим набором игроков. Здесь нужно и можно прогрессировать, и отсюда та же бавария быстрее его увидит

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      Рейтинг: +124

      1cent > Tri 3 сентября 2016, 08:33

      вообще-то его талант зениту надо было в торпедо рассматривать, а принцип ослабить соперника когда есть такое бабло действовал и будет действовать

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      Рейтинг: +34

      Seidu_Dumbiy 2 сентября 2016, 11:40

      тебе все хиханьки да хаханьки

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      Рейтинг: +6303

      порт 2 сентября 2016, 10:50

      Время покажет.

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 2 сентября 2016, 10:29

      Иван просто идиот, повелся на бабки, вот и все. Конечно бабки все любят, и он пошел только ради их, потому что Лигу Чемпионов никакой нормальный игрок не променяет на Лигу Европы. А Ванечка дурачок променял, к большому сожалению через год потеряем еще одного русского защитника.

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      Рейтинг: +124

      1cent > Nesterenko 3 сентября 2016, 08:34

      в еврокубках сможет играть только следующей осенью тк за ростов заигран на этот сезон , так что версия с баблом главная

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > 1cent 3 сентября 2016, 23:10

      Поэтому никакой Черчесов не поможет сборной, если менталитет русских игроков играть за бабки а не за честь. Или точнее жить за большие бабки.

      0
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 2 сентября 2016, 10:19

      Конечно это хорошо для игрока вплане перспектив, но о каких перспективах идёт речь, когда ты УЖЕ в лиге чемпионов, у тебя есть возможность поиграть на самом высоком уровне здесь и сейчас ... уйти всегда успеешь, тебе 25 ещё не исполнилось даже ... а в итоге ты прешься за стабильной зарплатой и какими-то призрачными перспективами ... мало что ли таких игроков было? примеров очень много когда люди были героями в своём клубе, а при переходе в более сильный клуб полировали скамейку и про него все забывали ...
      Конечно я Ивану желаю успехов, но всё-так считаю, что он поторопился ...

      2
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 2 сентября 2016, 09:16

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      Ему всего лишь 24 года,если не пойдет в Зените, еще будет время исправить ошибку. Так что все нормально.

      -4
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      Рейтинг: +23

      Meduz 2 сентября 2016, 09:16

      Как Гагарин: улетел ст. лейтенантом, через полтора часа вернулся майором

      1
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      Рейтинг: -9

      KK777 2 сентября 2016, 08:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      еще одно бревно в зените))

      -20
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      Рейтинг: +176

      gencha19 2 сентября 2016, 07:19

      Шутите дальше. Пришёл в Зенит нормальным игроком , а стал как Дзюба.....

      4
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 > gencha19 2 сентября 2016, 09:32

      Дьяков тоже за трофеями уходил...

      5
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      Рейтинг: +24996

      bset > and4ever86 2 сентября 2016, 09:38

      Ну а что поделать? Ростов сейчас ничего не может гарантировать. Сегодня ЛЧ, а завтра скажет "Денег нет. Мы закрываемся". Игроки тоже хотят расти до европейского уровня. Сейчас это можно сделать только через ЦСКА и Зенит.

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      Рейтинг: +751

      justozavr > bset 2 сентября 2016, 11:03

      ну по крайней мере финансовая стабильность должна появиться после этой осени. С учетом того, что бюджет Ростова на прошлый год составил 30 млн, а в этом году уже заработали (трансферы+ЛЧ) порядка 33, это без вливаний спонсоров и бюджета, можно считать, что год у Ростова будет стабильный.

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      Рейтинг: +144

      человек просто > Marqello 2 сентября 2016, 20:37

      На чём сидит Барса и Реал на долларах Арабских шейхов это нефть. Зенит на достояние всей Российской Федерации Газпроме. Стыдно Зениту бороться с колхозом на равных. Как ты называешь Ростов.

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