Черчесов: «Я оправдываю переход Новосельцева в «Зенит»

Все решили деньги...Сумма в 10 лямов ин.денег Ростов устроила.Оклад у Ивана видимо тоже будет солидный-значит и его самого все устроило.Вот только с перспективой роста-вопрос.В Ростове,на мой взгляд,у него было больше шансов стать игроком высокого,возможно,европейского уровня.Во всяком случае,еще один сезон в Ростове,пошел бы только на пользу.А в Зените,у Луческу,уже сразу надо показывать игру высокого уровня.Или на лавку,как его тезка,Соловьев, из московского Динамо,который за три года в Зените,отыграл только 4 матча за основу.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал переход защитника Ивана Новосельцева из «Ростова» в «Зенит».
«Каждый в карьере должен принимать какие-то решения. «Зенит» – стабильный клуб. Сейчас он играет в Лиге Европы – это тоже не последний турнир. В следующем, возможно, вернется в Лигу чемпионов. Я оправдываю этот ход. Кстати, мы сейчас с ним шутили по этому поводу: выходил на матч игроком «Ростова», уходил с него – игроком «Зенита», – заявил Черчесов.