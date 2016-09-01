Гарай: «Были предложения от топ-клубов, но я хотел в «Валенсию»

Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай, перешедший в испанский клуб из «Зенита», рассказал о своем трансфере.

«У меня были предложения от топ-клубов – это правда. Но с самого начала я для себя решил, что перейду в «Валенсию». Кроме того, об этом клубе хорошо отзывались мои бывшие партнеры по команде Родриго, Энцо и Сикейра.

Я ни минуты не сомневался. Как только возник предметный интерес, мы тут же начали переговоры. Я хотел оказаться здесь», – сказал Гарай.

Ранее появлялась информация, что Гараем интересовался «Челси».