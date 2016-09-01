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  • Митрофанов: «Зенит» не отпустил Витселя, так как не смог найти ему замену»

Митрофанов: «Зенит» не отпустил Витселя, так как не смог найти ему замену»

1 сентября 2016, 16:38
8

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал, почему петербургский клуб решил не продавать полузащитника Акселя Витселя в «Ювентус».

«Что касается Витселя, то ситуация развивалась по-разному. Он был готов продлить контракт, потом засомневался, за два дня до закрытия трансферного окна эта история возобновилась. Мы вели переговоры по одному из игроков, которого хотели видеть в «Зените». Тем не менее, сделка не состоялась, и было принято решение трансфер Витселя в «Ювентус» не осуществлять, отложив вопрос как минимум до зимы.

Что касается Гарая, семейные сложности вынудили его переехать в Испанию. Несмотря на то, что у него оставалось еще три года контракта, мы решили пойти ему навстречу. Вопрос также находился в финансовой плоскости, и когда мы получили необходимую сумму, мы его отпустили», – сказал Митрофанов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Ювентус Валенсия Гарай Эсекьель Витсель Аксель Митрофанов Максим
Комментарии (8)
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Опдавайдавай
1472737312
Во, хоть один правду сказал)
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С-Пб on-line
1472737779
Лучше уж Аксель, чем самарис
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Juve1897
1472738353
Теперь Ткаченко заткнется?! Орал тут что это Юве виноват что трансфер сорвался. Болтун хренов.
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ekip2055
1472738965
А Маурисио чем не замена?
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волчарик
1472739192
гремучая смесь рыночной экономики и средневековья. позарился на деньги-оказался крепостным
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Seidu_Dumbiy
1472739358
и когда мы получили необходимую сумму, мы его отпустили», – сказал Митрофанов. помоему ясно почему не отпустили Витселя.не устроила сумма их,не устроила бы и сумма за Гарая и его бы не пустили и похрен на его обстоятельства.
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Garrincha58
1472742019
почему в свое время не купили Ерохина он ничуть не хуже Витселя
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