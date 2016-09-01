Митрофанов: «Зенит» не отпустил Витселя, так как не смог найти ему замену»

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал, почему петербургский клуб решил не продавать полузащитника Акселя Витселя в «Ювентус».

«Что касается Витселя, то ситуация развивалась по-разному. Он был готов продлить контракт, потом засомневался, за два дня до закрытия трансферного окна эта история возобновилась. Мы вели переговоры по одному из игроков, которого хотели видеть в «Зените». Тем не менее, сделка не состоялась, и было принято решение трансфер Витселя в «Ювентус» не осуществлять, отложив вопрос как минимум до зимы.

Что касается Гарая, семейные сложности вынудили его переехать в Испанию. Несмотря на то, что у него оставалось еще три года контракта, мы решили пойти ему навстречу. Вопрос также находился в финансовой плоскости, и когда мы получили необходимую сумму, мы его отпустили», – сказал Митрофанов.