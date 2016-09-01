Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Блог «Чего хотят болельщики» – новый победитель Блог-лиги

    Завершился августовский сезон Блог-лиги. И у нас новый победитель – блог «Чего хотят болельщики».

    Этот блог за месяц набрал более 30200 просмотров. Добиться этого результата ему помогли интересные тесты, посты с фотографиями привлекательных жен футболистов и соревнование с экспертами в прогнозах на туры РФПЛ.

    На втором месте блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@», он собрал почти 20900 просмотров. Одним из самых популярных стал его текст о Гвардиоле и нерадостных ожиданий от его работы в «Манчестер Сити». А также вновь фотографии девушек футболистов.

    Обладатель третьего места определился буквально в последние минуты августовского сезона Блог-лиги. Между собой соревновались футбольные аналитики: блоги «Бескрайний нападающий» и «Vanity Fair». В итоге – на третьей строчке расположился именно «Нападающий», обогнав своего ближайшего преследователя всего на 50 просмотров, благодаря тексту о вопросах к Станиславу Черчесову перед матчем России с Турцией.

    Поздравляем победителей, которые выигрывают 5000р, 3000р и 2000р соответственно. Чтобы получить свой приз, им необходимо связаться с нами по почте blogs@bombardir.ru до 5 сентября с пометкой «Блог-лига. Август».

    Началась осень, а также новый сентябрьский сезон в Блог-лиге. Пишите крутые тексты и выигрывайте!

    Если вы еще не с нами, загляните сюда, еще сюда и вот сюда. А также не забудьте посмотреть правила Блог-лиги. Удачи!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.09.2016 13:10
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2

      Иван872 1 сентября 2016, 14:49

      верно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 1 сентября 2016, 11:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да это тупняк! Кому нужны эти тупые статьи про футбол? Мы хотим больше голых баб!

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > Schicko_008 1 сентября 2016, 11:51

      Гугли )

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +140

      SandersMax > Mr Abdullaev 2 сентября 2016, 09:38

      и дергай)))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > SandersMax 5 сентября 2016, 17:32

      Ребята, вам о чем-нибудь говорит слово "сарказм"?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11