Лишь бы не комедия. Три вопроса к Черчесову перед матчем с Турцией

Уже в среду сборная России проведет дебютный матч под руководством нового главного тренера. Станислав Черчесов вызвал на сбор большое количество новичков и заставил нас задуматься о возможных тактических вариантах.

Как хорошо-то! Сегодня играет сборная – та самая, что пережила назначение/увольнение двух подряд неподходящих тренеров: один благодаря моей стране чуть не поставил на колени Forbes и Билла Гейтса (при том, что работать не хотел – но и за это мы отсчитали ему отдельный гонорар), другой считал своим долгом согласиться на работу, которая была ему (клубному тренеру) не по размеру, не по архитектуре талантов.

Сборная пережила тысячекратное повторение фразы «у нас нет игроков» – это изречение очень полюбилось муравьишкам, не понимающим, что невозможно оценивать игру футболистов, покинутых тренером.

Сборная пережила петицию о роспуске – артефакт, в котором застыла народная апатия, и который сами же составители дезавуировали, как только поверили в перспективность нового наставника.

Станислав Черчесов не станет проводить кадровую революцию, он оставил за скобками Кокорина, который опустил личную планку до уровня Дарьи Донцовой и скоро забудет, для чего футболисту предназначены бутсы; он не вызвал Игнашевича и Глушакова. В остальном – без резких движений, но с явной тягой к освежению и поиску новинок.

Давайте же сообразимся: какой может быть эта сборная?

Вопрос первый: сколько будет нападающих?

Как только мы с коллегой Ломоносовым из «Советского спорта» получили весть о новом составе сборной, у нас вышел концептуальный спор. Он касался количества нападающих, которых будет использовать Черчесов.

Коллега, молодой Поль Погба спортивной аналитики, посчитал, что в центре нападения должен действовать один Смолов, а верные ленинцы из полузащиты снабдят его всем необходимым для жизни на грани офсайда. Я же стоял на том, что сдвоенный центр (который, как и всякое ретро, уже возвращается и скоро взломает хит-парады) не только позволит уместить на поле Смолова с Дзюбой, но и скрутит действия обороны, которая запутается в двух соснах.

Если Федя – гений острия, если ему нужно дышать в ухо вратарю, и исключительно так он может много бить и забивать – ну неужели защитники столь глупы, чтобы не понять этого раньше нас? Они же первые и сгрызут ваш наконечник, вашего Карлсона, который живет в офсайде.

Да, на Евро было аж три форварда – и получилась комедия. Так потому и получилась, что всех съели по одному! Сдвоенный центр предполагает обмен, маневр, экспромт. Писатель Аксенов говорил: «Русский джаз идет от Достоевского». Тогда сдвоенный центр идет от Стругацких.

В общем, с коллегой из «Совспорта» у нас теперь пари, но развязка откладывается – Дзюба-то занемог. При этом есть Полоз, находящийся на том этапе карьеры, когда грудь носят вперед и начинают примерять на себя роль Джека Воробья капитана Джека Воробья. Полоз совсем другой, нежели Дзюба, но посмотреть на него в паре со Смоловым было бы интересно.

А, может, Смолов и правда выйдет один при поддержке Шатова или Миранчука, как на этой схеме:

Вопрос второй: сколько будет защитников?

Сегодня писателя или актера не могут не спросить про Донбасс, Василия Уткина не могут не спросить про Канделаки, а тренера не могут не спросить про схему с тремя центральными. Было время, когда ее называли опасным пережитком, скручивающим возможности команды по рукам и ногам. Сегодня ее называют откровением, позволяющим даже команде бухгалтеров походить на «Ювентус». Бог мой, в три центральных играла сама Исландия!

Наш случай заключается в том, что пара, защищавшая ворота со времен Столетней войны, больше не появится в сборной: Игнашевич лоббирует интересы молодых и уходит, Березуцкий остается на полчаса, чтобы подержать капитанскую повязку и дождаться вакансии комментатора на «Билан-ТВ». Главный защитник следующего поколения – Новосельцев – играет в клубе с двумя партнерами; еще более молодой Кутепов – чаще всего тоже. Есть Нойштедтер и Семенов, которые могли бы приспособиться. Кудряшов теперь играет рука об руку с Новосельцевым.

Тактику с тремя центральными чаще всего выбирают провинциальные реалисты, гордые сапожники – разве не так деловые люди представляют себе сборную-2018? Ее цель по-прежнему – выйти из группы; ее задача – пошуметь, но на этот раз – на поле, а не в ресторации.

Только вот не вспоминается, чтобы лично Черчесов ратовал за 5-3-2. Да и один из возможных участников этого безобразия – Роман Нойштедтер – не приехал на сбор и ждет команду уже в Турции. Вряд ли в оборону поставят человека, который провел со своими партнерами всего одну тренировку.

Но все-таки есть еще один повод поразмыслить над схемой «Ювентуса» – это разнообразие вариантов на флангах.

Вопрос третий: какими будут фланги?

Уже в 2017-м году Марио Фернандес сможет сыграть за сборную России. Выйдет совсем уж нелепая картина, если в команде, которая на Евро всерьез рассчитывала на Георгия «Русского бомбардира» Щенникова, не найдется места такому игроку, как Фернандес.

Конечно, Смольников тоже будет здесь – и с правым краем все более-менее ясно. Хотя фантазия требует предложить вещь несусветную: а что если в некоторых ситуациях на месте латераля сыграет Самедов? Ему скоро 84 года, он лидер своего клуба и проводит заслуженную карьеру – но никогда, ни при каком тренере не имеет места в сборной. Нет, а почему, собственно, не проверить эту безумную идею на каком-нибудь ни о чем не подозревающем европейском карлике, используя при этом схему 3-5-2?

Ситуация на левом фланге куда сложнее. Юрий Жирков старше Самедова. Кроме того, будет забавно ставить на эту позицию человека, которого Луческу в клубе видит правым вингером.

Дмитрий Комбаров пока не вызван – и если он будет рассматриваться как основной левый защитник на чемпионат мира, то на ворота придется ставить ту ангольскую гандболистку, прежде серьезно откормив.

Сергей Петров активен в нападении и относительно надежен как защитник – но кто его, собственно, проверял на эту надежность? Два раза – дортмундская «Борюсь и я», а по большей части – ансамбли песни, пляски и пустых трибун из российской премьер-лиги.

Интересно получается: поскреби любого левого защитника – он, оказывается, полузащитник.

Может, и здесь что-то говорит за схему с латералями, которые получат чуть больше свободы в атаке и подстраховку в обороне?

Увидим.

Сегодня. На «Первом канале». Сразу после Чего-То-Важного, не позволяющего показать футбол без переноса на 15 минут.

***

Также вам могут быть интересны материалы:

Показалось и осталось. Почему «Спартак» лидирует с Каррерой

Кроме «Спартака». Еще 4 вывода по первой части сезона РФПЛ

Размножение бородами. Чего ждать от «Матч-ТВ» в новом телесезоне