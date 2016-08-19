Блогер против экспертов. Прогноз на 4 тур РФПЛ

Блог «Чего хотят болельщики?» продолжает битву прогнозов. В четвертом туре блогер – Сергей Дорофеев бросает вызов знаменитому эксперту Александру Бубнову.

«Рубин» – «Анжи» – 1:2

Александр Бубнов. Прогноз: 2:0. «Рубин» прибавляет с каждой игрой. Думаю, в домашнем матче с «Анжи» казанцы проявят себя ярче, чем со «Спартаком» и добьются первой победы.

Сергей Дорофеев. Прогноз: 2:1. Пора бы уже порадовать своих болельщиков «Рубину». Но это будет непросто. «Анжи» даст бой, но, думаю, казанцам удастся вырвать победу.

«Уфа» – «Терек» – 1:3

А. Б. Прогноз: 0:0. «Уфа» удивила в матче с «Зенитом», но кроме той ничьей пока ничего не может занести себе в актив и замыкает таблицу. «Терек», хоть и набрал 4 очка, провёл посредственную встречу с «Локомотивом» и вряд ли сможет преуспеть в гостях.

С. Д. Прогноз: 0:1. Ожидаю скучной игры в этом матче. Будет много возни в центре поля. Думаю, «Тереку» удастся закатить один мяч, а «Уфа» снова не сможет забить.

«Зенит» – ЦСКА – 1:1

А. Б. Прогноз: 1:0. Фактор своего поля, пожалуй, станет ключевым в этом принципиальном споре. В прошлом туре «Зенит» прорвало-таки на голы с «Ростовом», забьют петербуржцы и ЦСКА.

С. Д. Прогноз: 2:1. Обе команды показывают странный футбол. Удача сопровождала ЦСКА в последних матчах. Но вот и «Зениту» повезло во втором тайме прошлого матча. Думаю, матч будет зрелещный, и питерцы добудут очередную победу над армейцами.

«Ростов» – «Томь» – 3:0

А. Б.Прогноз: 1:0. «Ростов» остаётся фаворитом пары, хоть Александр Гацкан и Сердар Азмун вынужденно пропустят матч. «Томь» упрётся, но на старте подопечные Валерия Петракова не могут похвастать надёжной обороной.

С. Д. Прогноз: 0:0. «Ростов» потерял своих лидеров. А «Томь» также, как и «Ростов» играет от обороны. Поэтому оборону «Томи» придется вскрывать позиционными атаками, что у «Ростова» очень плохо получается.

«Амкар» – «Урал» – 1:0

А. Б. Прогноз: 1:0. «Амкар» в начале первенства смотрится солидно: в гостях пермяки дважды сыграли вничью, а дома уверенно переиграли «Анжи». «Урал» покрепче, чем махачкалинский клуб, но и он вряд ли устоит.

С. Д. Прогноз: 1:1. Обе команды хорошо начали сезон, я считаю, что никто в этом матче не достоин поражения. Поэтому поставлю на ничью.

«Спартак» – «Краснодар» – 2:0

А. Б. Прогноз: 2:1. Игра лидеров на три результата — приходится гадать. Ключевой вопрос: надёжно ли проявит себя оборона «Спартака»? Предположим, что ответ утвердительный, а отсутствие в рядах гостей Вандерсона и Павла Мамаева несколько сократит их атакующий потенциал.

С. Д. Прогноз: 1:2. «Краснодар» показывает красивый результативный футбол. Но в этот раз предстоит встреча с сильным соперником. Матч будет зрелищный, ожидаю много голов. Но все же, думаю, «Краснодару» удастся победить «Спартак».

«Локомотив» – «Крылья Советов» – 0:0

А. Б. Прогноз: 1:0. «Крылья Советов» способны преподнести неприятный сюрприз записному фавориту, играющему дома. Другое дело, что в текущем сезоне самарцы оба раза уступили на выезде, а «Локомотиву», трижды разошедшемуся миром с оппонентами, во что бы то ни стало нужна победа.

С. Д. Прогноз: 0:1. У Локомотива сейчас очень неоднозначная ситуация. Ушел главный тренер. Игра в атаке оставляет желать лучшего. На мой взгляд, «Локомотиву» не удастся пробить крепкую оборону «Крыльев». А вот самарцы могут провести пару острых контратак. Поставлю на минимальную победу «Крыльев».

«Арсенал» – «Оренбург» – 0:0

А. Б. Прогноз: 1:0. Новички премьер-лиги примерно равны по классу, но «Арсенал» дома действует гораздо лучше, «Оренбург» же до сих пор не имеет на своём счету забитых мячей.

С. Д. Прогноз: 1:2. Трудно сказать, кто из этой пары сильнее. Думаю, именно в этом матче случится первый гол «Оренбурга» в премьер-лиге, а также первая победа. Но «Арсенал» дома выглядит очень хорошо. Но все же поставлю на победу «Оренбурга».

4-й тур:

Эксперты — Блогер — 8:2

Итоговый счет:

Эксперты – Блогер — 39:34

Правила подсчета очков:

Точный счет — 4 балла

Точная разность мячей — 3 балла

Точный исход — 2 балла

Источник прогнозов Александра Бубнова: Sportbox.ru