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    Чего хотят болельщики? Все блоги -

    Тест: какое бы место заняла команда, если бы вы были ее тренером?

    26 августа 2016
    Блог «Чего хотят болельщики?» предлагает проверить, какой из вас получился бы тренер. Поделитесь своим результатом в комментариях.

    Рейтинг: 4 Голосов: 13
    Комментарии25
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      Рейтинг: +73

      тигр 102 28 августа 2016, 20:01

      Вы пробились в еврокубки!

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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua 28 августа 2016, 18:54

      Вы пробились в Еврокубки! ууу

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      Рейтинг: +152

      sampos 28 августа 2016, 11:04

      Вы чемпион страны! Составим команду тренеров-чемпионов страны и возьмём Крылья Советов под опеку!!! (Шутка)

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      Рейтинг: +1452

      Mariner 27 августа 2016, 19:02

      Вы чемпион страны )))

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      Рейтинг: +286

      Igorello97 27 августа 2016, 18:09

      Вы пробились в Еврокубки

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      Рейтинг: +10

      Лысый из Brazzers 27 августа 2016, 14:43

      Вы чемпион!

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      Рейтинг: +88

      Marvianu 27 августа 2016, 13:16

      Вы чемпион страны! )

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      Рейтинг: +767

      товрос 27 августа 2016, 11:36

      мы почти все пробились в еврокубки,а говорят в россии тренировать некому

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      Рейтинг: +59

      коб1976 27 августа 2016, 10:33

      Вы пробились в еврокубки!

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      Рейтинг: +39

      xsdm 27 августа 2016, 09:54

      Подарите автору теста справочник Розенталя! Либо пусть сначала закончит школу, а потом уже отвлекается на другие проекты

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