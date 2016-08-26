Тест: какое бы место заняла команда, если бы вы были ее тренером?

Вы пробились в еврокубки!
Блог «Чего хотят болельщики?» предлагает проверить, какой из вас получился бы тренер. Поделитесь своим результатом в комментариях.
Вы пробились в еврокубки!
Вы пробились в Еврокубки! ууу
Вы чемпион страны! Составим команду тренеров-чемпионов страны и возьмём Крылья Советов под опеку!!! (Шутка)
Вы пробились в Еврокубки
Вы чемпион!
Вы чемпион страны! )
мы почти все пробились в еврокубки,а говорят в россии тренировать некому
Подарите автору теста справочник Розенталя! Либо пусть сначала закончит школу, а потом уже отвлекается на другие проекты