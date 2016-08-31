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Паршивлюк, Гранат и Яковлев покинули «Спартак»

31 августа 2016, 15:45
17

Сегодня «Спартак» расторг соглашения по взаимному согласию с защитниками Сергеем Паршивлюком и Владимиром Гранатом, а также хавбеком Павлом Яковлевым.

Паршивлюк является воспитанником красно-белых. За свою карьеру он провел в составе команды 173 встречи, отметившись тремя голами и 15 результативными передачами.

Гранат перешел в «Спартак» летом 2015 года. С того момента он принял участие в 15 матчах.

Яковлев защищает цвета московского клуба с 2009 года. За все это время он записал в свой актив 12 забитых мячей и девять результативных передач в 91 поединке.

Онлайн закрытия трансферного окна

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Гранат Владимир Паршивлюк Сергей Яковлев Павел
Комментарии (17)
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Тraumtanzеr
1472647953
Удачи всем. Дай бог всем так любить Спартак в себе, как его любит Паршивлюк.Удачи,Серый, без травм.
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MaxSpartakM
1472648055
Сергея нельзя было отпускать... До травмы был не хуже того же Ещенко! Гранату и Яковлеву успехов!!!
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nik55
1472648183
Паршивлюка зачем отпустили
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ivanthebest
1472648207
Трансферная политика конечно не ахти... Нужно было за этих игроков хоть какие-то деньги получить, а не просто так их отпускать... Понятно, что больше на зп сэкономят, но было времени целое ТО чтобы их пристроить и ровным счётом ничего так и не сделали.
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SPARTAK-ARMANi
1472648989
Сережа свой человек . жаль его . за одно только уважение и преданность к команде его можно было оставить . он не хуже Ещенко а может и даже лучше . ты всегда наш красно белый Серега .
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Kareon
1472652637
Паршивлюка зря отпустили на место Ещенко вполне себе конкуренция да и в матче с локо ещенко не будет кого стпвить Кутина что ли
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franck_ribery
1472653153
нормально все! Я подумал, что Карерра еб..ся когда их вызвал из второй команды))) Удачи им в других клубах, в Спартаке им делать нечего, даже Паршивлюку
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subbotaspartak
1472659090
Яковлева давно потеряли, Гранату так и не взорвали, Прощевай Паршевлюк Стань Кавказу друг.
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Aztec58
1472663025
Было большой ошибкой подписать Граната в Спартак, ага.
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Sense1
1472679190
Теперь понятно зачем их вызвали из второй команды.
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