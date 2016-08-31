Паршивлюк, Гранат и Яковлев покинули «Спартак»

Сегодня «Спартак» расторг соглашения по взаимному согласию с защитниками Сергеем Паршивлюком и Владимиром Гранатом, а также хавбеком Павлом Яковлевым.

Паршивлюк является воспитанником красно-белых. За свою карьеру он провел в составе команды 173 встречи, отметившись тремя голами и 15 результативными передачами.

Гранат перешел в «Спартак» летом 2015 года. С того момента он принял участие в 15 матчах.

Яковлев защищает цвета московского клуба с 2009 года. За все это время он записал в свой актив 12 забитых мячей и девять результативных передач в 91 поединке.

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