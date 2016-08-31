Ткаченко: «Спартак» на переговорах с Диарра представляли некомпетентные люди»

Агент Герман Ткаченко рассказал о переговорах «Спартака» с полузащитником «Марселя» Лассана Диарра.

«Лассана Диарра. «Спартак» действительно вел с ним переговоры, но все это осложнялось некоторыми вещами. Во-первых, непростая юридическая ситуация, связанная со штрафом, который он должен выплатить «Локомотиву». Нужно было выплатить 10 миллионов «Локомотиву» и решить вопрос с «Марселем». В принципе, это было решаемо.

Но проблема «Спартака» в том, что их на переговорах представляли некомпетентные, не соответствующие уровню «Спартака» люди», – заявил Ткаченко в эфире «Матч ТВ».