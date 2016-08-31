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  • Ткаченко: «Спартак» на переговорах с Диарра представляли некомпетентные люди»

Ткаченко: «Спартак» на переговорах с Диарра представляли некомпетентные люди»

31 августа 2016, 00:42
11

Агент Герман Ткаченко рассказал о переговорах «Спартака» с полузащитником «Марселя» Лассана Диарра.

«Лассана Диарра. «Спартак» действительно вел с ним переговоры, но все это осложнялось некоторыми вещами. Во-первых, непростая юридическая ситуация, связанная со штрафом, который он должен выплатить «Локомотиву». Нужно было выплатить 10 миллионов «Локомотиву» и решить вопрос с «Марселем». В принципе, это было решаемо.

Но проблема «Спартака» в том, что их на переговорах представляли некомпетентные, не соответствующие уровню «Спартака» люди», – заявил Ткаченко в эфире «Матч ТВ».

Источник: «Матч ТВ»
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Спартак Марсель Диарра Лассана
Комментарии (11)
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nik55
1472615893
а где были компетентные ?
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shpilman
1472621369
не нужен он!
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Black Giz
1472624386
Одна из бед нашего футбола, что у нас везде работают не компетентные люди. Каждый хочет нагреть руки на халяву. А потом удивляемся нашим плачевным результатам.
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VVM1964
1472628175
НЕ ПОДПИСАЛИ , ПОЭТОМУ И " НЕ КОМПЕТЕНТНЫЕ " , МОЖЕТ ВАШ ДИАРА ЗАДИАРИЛСЯ ( ОТ СЛОВА ДИАРЕЯ ) . СДЕЛКА НЕ СОСТОЯЛАСЬ И ВСЕ , А ОБВИНЯТЬ ДРУГУЮ СТОРОНУ В " НЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ " ЭТО - ......." ФИ "
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PoMka31
1472631279
главное,что были компетентные на подписании Фернандо)
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mgordeev
1472646316
Попова больше нет, привыкайте. Сейчас суперпрофессионал Родионов будет все разруливать.
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Саня БУБА
1472658496
...та канешна!!! ...для ткаченко, если ты не знаешь как правильно и технично организовать откатную и преступную для клуба сделку, то ты не компетентный жешь!!!
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Aztec58
1472664283
Слава Богу, что Спартак обошёлся без этого кидалы, да и сам Ткаченко не лучше.
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ваавва
1472667701
Если сейчас в Спартаке Фернандо, а не Дирра, то значит вполне компетентные!
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