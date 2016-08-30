«Шанхай Шэньхуа» предлагал Смолову 15 миллионов за три года

Агент Герман Ткаченко рассказал о предложении «Шанхай Шэньхуа», которое китайцы сделали «Краснодару» по трансферу нападающего Федора Смолова.

«Федор Смолов — лучший футболист России прямо сейчас. Перед Евро-2016 он вызывал интерес у клубов из Испании, Англии и Германии. Однако выступление сборной несколько обесцветило перспективы переезда Федора в эти чемпионаты.

Клуб «Шанхай Шэньхуа» предложил Смолову минимум 15 млн за три года. «Краснодар» отказался продавать Федора в Китай», – заявил Ткаченко в эфире «Матч ТВ».