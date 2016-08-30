Коноплянка: «Мой переход в другой клуб реален»

Полузащитник «Севильи» Евгений Коноплянка сообщил, что может сменить клуб.

«Я сейчас этим занимаюсь. Мой переход? Реален. Все реально в жизни», – сказал Коноплянка.

Ранее появлялась информация о том, что футболист ведет переговоры с «Шальке», который готов заплатить за него 15 миллионов евро, тогда как «Севилья» готова отпустить украинца за 20 миллионов.

В прошлом сезоне Коноплянка сыграл за «Севилью» 52 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал девять результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.