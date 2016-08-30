Официальный сайт «Барселоны» допустил утечку информации о трансфере Алькасера

Нападающий «Валенсии» Пако Алькасер стал игроком «Барселоны».

Официально об этом трансфере пока объявлено не было, но на сайте каталонского клуба появилось сообщение о розыгрыше футболки, подписанной Алькасером.

«Выиграйте подписанную футболку Алькасера. Добро пожаловать, Пако Алькасер! Молодой испанский нападающий стал шестым приобретением этого сезона, и мы хотим отпраздновать его прибытие розыгрышем футболки, которую он подписал специально для фанатов «Барселоны», – гласило объявление на официальном сайте «Барселоны».

Этот текст сопровождался фотографией Алькасера в тренировочной форме каталонцев.