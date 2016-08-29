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    «Зенит» намерен приобрести Новосельцева

    Защитник «Ростова» Иван Новосельцев может перейти в «Зенит» в ближайшие дни.

    Сообщается, что петербуржцы попытаются оформить эту трансферную сделку до 31 августа – последнего дня летнего трансферного окна. При этом источник отмечает, что желание «Зенита» подписать Новосельцева не зависит от того, уйдут ли из клуба центральные защитники Николас Ломбертс и Эсекьель Гарай.

    В нынешнем сезоне Новосельцев сыграл за «Ростов» девять матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Кроме того, футболист был вызван Станиславом Черчесовым в сборную России. Transfermarkt оценивает его стоимость в пять миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.08.2016 23:31
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +483

      headdevil 30 августа 2016, 18:16

      Не отдадут

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 30 августа 2016, 17:37

      Если согласится на переход в Зенит, то сделает огромную ошибку в своей карьере, т.к. загубит ее, но будет с деньгами. Решать ему. Незаменимых нет! Баштуша уже нет и команда "не посыпалась"!

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 30 августа 2016, 17:15

      Перестаньте разбазировать и ослаблять Ростов......он нужен дончанам.

      0
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 30 августа 2016, 14:01

      Пора воспитать замену Игнашевичу в сборной)

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 30 августа 2016, 12:53

      Так то позор - 2 место и полный развал, что некому играть и долги даже призовыми не окупаются. Такими темпами Ростов сам может уйти в ФНЛ, а то и в любительскую лигу - без денег, спонсоров и игроков нормального уровня.

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 30 августа 2016, 12:52

      И так некому играть. Понятно что за время перехода Новосельцева из Торпедо в Ростов его уровень значительно лучше стал, но смысл если в Ростове лидер, а в Зените надо бороться. А много ли молодёжи в Ростове, скоро по ходу можно будет пол-команды из молодёжного первенства в состав заявлять.

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос 30 августа 2016, 12:07

      вонючему Зениту не нужен наш русский Иван им что нибудь из-за бугра повонючей нужно

      0
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      Рейтинг: +332

      семечкин > товрос 30 августа 2016, 12:19

      не нужен-то не нужен, но подстраховаться не помешает, чтобы на следующий год снова не исходить на "вещество", что им опять улыбнулась ЛЧ...
      НЕ ФАКТ, ЧТО ЗИМОЙ НЕ БУДУТ ПОКУПАТЬ У ТЕРЕКА, АМКАРА И СПАРТАКА))))

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 30 августа 2016, 10:06

      Зенит продолжает свою политику, ослабляет конкурентов.

      6
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 30 августа 2016, 09:42

      Не нюхай газ Иванушка, а то козленочком станешь! ))

      4
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      Рейтинг: +44

      Kareon 30 августа 2016, 09:29

      Все 10 нужно просить ростову

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Kareon 30 августа 2016, 10:23

      10 это копейки, для игрока с паспортом, сборника, да еще и Зениту 15 это минималка! Вообще Зенит просто обожает Бердыевских игроков, они так шикарно раскрываются в Зените, Домингес, Бухаров, ой да что далеко ходить, как там у них Рязанцев поживает? ))

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      Рейтинг: +767

      товрос > Marqello 30 августа 2016, 12:20

      говнокоманда отпиндохала вРостове твой Зенит вместе с Халком вонючим и беляшом 3:0 ПОЗОР!!!

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh > Marqello 30 августа 2016, 13:44

      Твоя гавнокоманда отнюхала бы и в вашем бомжатнике, если бы не продажный москалев

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