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  • Мутко: «Кокорин и Мамаев должны пройти долгий путь и вернуть себе доверие сборной»

Мутко: «Кокорин и Мамаев должны пройти долгий путь и вернуть себе доверие сборной»

29 августа 2016, 18:52
15

Президент РФС Виталий Мутко выразил мнение, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев должны пройти долгий путь, чтобы вернуть себе доверие сборной России.

«Кокорин и Мамаев должны пройти долгий путь и вернуть себе доверие. Кокорин – очень хороший игрок, но надо это доказывать игрой, своим отношением», – передает слова Мутко корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

Напомним, во время отпуска в Монте-Карло оба футболиста заказали в ночном клубе шампанского на сумму в 250 тысяч евро, за что были наказаны клубами.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия Краснодар Зенит Мамаев Павел Кокорин Александр Мутко Виталий
Комментарии (15)
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никита голоян
1472486723
есть главный тренер сборной ему и решать , Как Путин говорил несколько лет тому назад..Опять Мутко что-то намутил))))
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никита голоян
1472486766
Кокорин это будущий Сычев...
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kupryaev
1472488013
чье простите доверие? ...не его ли слова ,что Сб.России нет как таковой?
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трениришко
1472488391
по ходу мудко пидор, а кокорин с мамаевым ему просто нравятся
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Андрей Ермошин
1472492820
Да наше доверие к ним останется на прежнем уровне, как были они г...о, так и останутся. К вам же, господин МУДКО, доверие уже иссякло, и, уже никогда не восстановится.
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roman230582
1472497713
Мудко себе доверия уже не вернет
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Polilux
1472499131
Да конечно должны. Пройти через строй болел России. Ну а там уже - ни кто не хотел умирать !
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hjvfybcn
1472501588
а надо ли? они все 3 всем надоели!
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Alex3920486
1472551542
Да пусть уже поженятся и долбятся в свои клапана отдельно от футбола...
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2238331
1472554765
Пусть лучше шампанское вернут! Нам всем!)))))))))
Ответить
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