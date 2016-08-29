Мутко: «Кокорин и Мамаев должны пройти долгий путь и вернуть себе доверие сборной»

Президент РФС Виталий Мутко выразил мнение, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев должны пройти долгий путь, чтобы вернуть себе доверие сборной России.

«Кокорин и Мамаев должны пройти долгий путь и вернуть себе доверие. Кокорин – очень хороший игрок, но надо это доказывать игрой, своим отношением», – передает слова Мутко корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

Напомним, во время отпуска в Монте-Карло оба футболиста заказали в ночном клубе шампанского на сумму в 250 тысяч евро, за что были наказаны клубами.