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  • Тимощук: «Если дать Луческу время, то он добьется успеха с «Зенитом»

Тимощук: «Если дать Луческу время, то он добьется успеха с «Зенитом»

29 августа 2016, 15:15
3

Бывший полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук, ныне выступающий за «Кайрат», выразил уверенность, что новый главный тренер петербуржского клуба Мирча Луческу обязательно приведет сине-бело-голубых к успеху.

– «Зенит» под руководством румына провел пять матчей чемпионата. Стабильности пока не видно...

– Это только начальная стадия процесса построения новой команды, у которой полностью поменялся тренировочный процесс и физические нагрузки на футболистов в разы возросли. Плюс немаловажный факт, что «Зенит» потерял ряд лидеров – Данни получил травму, Халк ушел... Это люди, определявшие игру в атаке, потеря таких исполнителей не может не сказаться. Вспомните, сколько мы видели высказываний самих ребят, что они были нацелены играть на Халка, а сейчас его нет, и непонятно, что делать...

Так что сейчас нужно время. И если Луческу это время дать, не сомневаюсь ни на секунду, что он добьется в Петербурге своего. Еще один важный фактор: Мирча превратил «Шахтер» в не просто команду, которую знали все в Европе, но и в клуб, весьма плодотворно работающий на трансферном рынке – один из самых прибыльных на Старом континенте за последние пять-шесть лет.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Кайрат Тимощук Анатолий Луческу Мирча
Комментарии (3)
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KalterJax
1472473116
Никому в Зените не будут давать время) результат нужен здесь и сейчас) это факт который очевиден на 100 процентов
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SandersMax
1472473172
Луческу сомнительный персонаж. суть в том что игроки неплохие которые могут обеспечить результат, а потом все скажут что это все благодаря Луческу, вот это вероятная картина будущего
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B-E-S
1472478870
Луческу крутой тренер и сомневается в этом лишь недалекий человек. Поломан Данни, ушел Халк, ситуация с Витселем неопределенная и уверенности игрокам не добавляет, плюс уже почти решен вопрос с уходом Гарая (хотя бы по словам Орлова). И того команда лишилась или лишится ЧЕТЫРЕХ ведущих игроков!!! С имеющимся составом Луческу к зимней паузе подойдет в тройке лидеров, потом команда усилится и во втором круге будет уже бороться за чемпионство. Думаю так и будет.
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