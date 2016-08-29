Тимощук: «Если дать Луческу время, то он добьется успеха с «Зенитом»

Бывший полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук, ныне выступающий за «Кайрат», выразил уверенность, что новый главный тренер петербуржского клуба Мирча Луческу обязательно приведет сине-бело-голубых к успеху.

– «Зенит» под руководством румына провел пять матчей чемпионата. Стабильности пока не видно...

– Это только начальная стадия процесса построения новой команды, у которой полностью поменялся тренировочный процесс и физические нагрузки на футболистов в разы возросли. Плюс немаловажный факт, что «Зенит» потерял ряд лидеров – Данни получил травму, Халк ушел... Это люди, определявшие игру в атаке, потеря таких исполнителей не может не сказаться. Вспомните, сколько мы видели высказываний самих ребят, что они были нацелены играть на Халка, а сейчас его нет, и непонятно, что делать...

Так что сейчас нужно время. И если Луческу это время дать, не сомневаюсь ни на секунду, что он добьется в Петербурге своего. Еще один важный фактор: Мирча превратил «Шахтер» в не просто команду, которую знали все в Европе, но и в клуб, весьма плодотворно работающий на трансферном рынке – один из самых прибыльных на Старом континенте за последние пять-шесть лет.