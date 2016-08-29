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    Каррера: «Чтобы добиться успеха, игроки «Спартака» должен быть воинами»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итог победной встрече пятого тура РФПЛ против «Анжи» (2:0). Наставник отметил старание своих игроков, а также подчеркнул, что сыгранный на ноль матч является хорошим показателем.

    – Рад, что мы победили. Доволен тем, как ребята действовали на поле. Они боролись до конца. Не очень хорошо начали встречу: позволяли махачкалинцам контратаковать. К счастью, соперники не реализовали свои моменты. Затем наши футболисты стали грамотно играть позиционно и уже контролировали ход матча. Но нам пришлось тяжело, когда остались вдесятером.

    Понравился настрой игроков. Это был для нас важный поединок. Он должен был показать, чего мы стоим как команда, каких результатов можем добиться. Игра с «Анжи» продемонстрировала: будем сражаться как сегодня и придем к тому, чего мы хотим.

    – Вы сказали, что красно-белым пришлось тяжело, когда команда осталась вдесятером. Но со стороны показалось, что серьезных трудностей игроки не испытали...

    – Нам было сложно в те моменты, когда соперники разыгрывали стандарты. И еще когда махачкалинцы использовали длинные передачи.

    – Это уже ваш «Спартак» или еще «Спартак» Дмитрия Аленичева?

    – Это «Спартак». Название клуба говорит само за себя. Чтобы добиться успеха, мы должны быть воинами. Мы должны делать все возможное, чтобы победить.

    – Довольны действиями спартаковцев в обороне?

    – Можем играть лучше. Но то, что нам не забили – хороший показатель. Вижу, что ребята стараются. И это тоже очень важно.

    Источник: ФК «Спартак»

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    29.08.2016 08:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +11214

      alp 29 августа 2016, 10:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      началось )))) крера ))воины ))) новый спартаковский стиль )))) чемпионы )))))) настоящие мужыки ))) а как начнутся проигрыши, так карера станет тренеришкой, стиль превратиться в бардак, о золоте уже никто не будет вспоминать, а мужЫков в тарасовке будут поджидать ультрас с дубинами )))

      -9
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 29 августа 2016, 09:16

      Хорошая игра

      4
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    • ...
      Рейтинг: +140

      SandersMax 29 августа 2016, 08:55

      все верно: ЭТО СПАРТАК! больше говорить ничего и не надо. удачи Спартаку

      7
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      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > cпартач 1922 29 августа 2016, 09:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Верны твои действия!

      -7
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      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > С-Пб on-line 29 августа 2016, 09:15

      Завидуй молча.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Диктор 29 августа 2016, 15:46

      не хочу

      -1
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