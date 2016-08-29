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    Коломейцев: «Семин? Масштаб личности виден сразу»

    Полузащитник столичного «Локомотива» Александр Коломейцев после победы над «Краснодаром» (2:1) в рамках пятого тура РФПЛ отметил, что наставник команды Юрий Семин попросил больше внимания уделять атаке.

    «Перед выходом на замену Семин просил помочь команде. Погода жаркая, многие набегались. Сказал прикрывать фланг и смещаться в зону инсайда, побольше играть в атаку. Что касается пенальти, надо было лезть в штрафную до конца. Хотел что-то сделать, но не думал, что меня собьют. Семин? Масштаб личности виден сразу – как он говорит с футболистами, что требует от команды», – отметил футболист.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    29.08.2016 01:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +546

      Nayturs 29 августа 2016, 10:36

      Давай Палыч!

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    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 29 августа 2016, 03:33

      Удачи Локомотиву! Боритесь за попадание в тройку, игра была очень хорошая, команде нужно именно так играть в атаке, Хенти тоже был очень полезен и опасен.

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