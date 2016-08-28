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    Квинси: «При Каррере получили больше свободы в действиях»

    Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес после победы над махачкалинским «Анжи» (2:0) прокомментировал исход противостояния.

    – Я был разочарован тем, когда не реализовывал моменты. Всегда хочу забивать и побеждать. Рад, что удалось отличиться в матче с «Анжи», забив второй мяч.

    – Что изменилось в команде с приходом Карреры?

    – Сейчас у нас достаточно свободы в действиях, мы можем меняться позициями с игроками атаки. «Спартак» теперь много перемещается, много создает моментов.

    – Во втором тайме «Спартак» дал больше простора сопернику, позволив создать большое количество моментов у ворот Реброва.

    – На левом фланге нас потрепал «Анжи». Не скажу, что это было критично, но моменты у наших ворот возникали. Рад, что в итоге удалось одержать уверенную победу.

    Источник: «Матч ТВ»

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    28.08.2016 23:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +31

      Arn 29 августа 2016, 00:48

      а мне кажется наоборот в первом тайме были моменты ,а во втором уже уверенно каждый знал ,что делает

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 28 августа 2016, 23:59

      Молодцы! А Иванова - на мыло!

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