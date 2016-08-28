Ари: «Два поражения подряд – это серьезно»

Нападающий «Краснодара» Ари после поражения от московского «Локомотива» (1:2) в матче пятого тура Премьер-лиги отметил, что его команда расслаблено начала встречу с железнодорожниками.

– Я думаю, мы начали матч расслабленными, не так, как хотел тренер. Хотели прессинговать до конца, но этот гол в конце тайма испортил наши планы.

– «Краснодар» сейчас переживает спад или последние матчи – это ряд случайных совпадений?

– Да, конечно, два поражения – это серьезно. Я повторюсь, мы начали матч расслабленными, надо больше внимания уделить тренировкам, работать серьезнее.

– Сергей Галицкий заходил в раздевалку после игры? Что-то говорил вам после матча?

– Он ничего не говорил. Он видел, что команда опечалена этим поражением. Нам надо добиться побед в следующих матчах.

– Как относитесь к уходу Страндберга и Сигурдссона?

– Конечно, уход двоих игроков – это тяжело, особенно в ходе чемпионата. Также у нас много травмированных футболистов. Новичок Налдо усилит нашу команду.