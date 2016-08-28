Коноплянка отказался переходить в ПАОК на правах аренды

Руководство ПАОКа заинтересовано в приобретении полузащитника «Севильи» Евгения Коноплянки. По информации «Футбол 24», греческий клуб сделал красно-белым предложение об аренде футболиста, однако украинец ответил отказом. Отметим, что испанский клуб готов отпустить хавбека до закрытия летнего трансферного окна.

По данным Transfermarkt, стоимость Коноплянки составляет 25 миллионов евро. В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Севилью» в Примере 32 матча, в которых забил четыре гола.