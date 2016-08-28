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Коноплянка отказался переходить в ПАОК на правах аренды

28 августа 2016, 12:49
2

Руководство ПАОКа заинтересовано в приобретении полузащитника «Севильи» Евгения Коноплянки. По информации «Футбол 24», греческий клуб сделал красно-белым предложение об аренде футболиста, однако украинец ответил отказом. Отметим, что испанский клуб готов отпустить хавбека до закрытия летнего трансферного окна.

По данным Transfermarkt, стоимость Коноплянки составляет 25 миллионов евро. В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Севилью» в Примере 32 матча, в которых забил четыре гола.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Греция. Суперлига Севилья ПАОК Коноплянка Евгений
Комментарии (2)
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Joko21
1472377889
звезда
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SandersMax
1472378069
понятное дело)
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