Раньери: «В понедельник Каспер Шмейхель перенесет операцию»

Вратаря «Лестера» Каспера Шмейхеля в понедельник ждет операция. Об этом рассказал главный тренер чемпионов Англии Клаудио Раньери.

«На протяжении последнего месяца у Каспера была небольшая проблема с грыжей, и в понедельник он перенесет операцию.

Все это займет четыре или пять дней, а потом он снова будет готов играть. Сегодня он хотел выйти на поле, но во время игры почувствовал дискомфорт, так что мы заменили его», – сказал Раньери.

Шмейхель был заменен в начале второго тайма матча третьего тура АПЛ против «Суонси» (2:1), и вместо него на поле вышел новичок «Лестера» Рон-Роберт Цилер, дебютировавший за клуб.