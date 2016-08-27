Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дзюба: «Объясню Черчесову ситуацию. Спасибо за вызов в сборную, но здоровье важнее»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в эфире канала «Наш футбол» рассказал, что хочет отклонить вызов в сборную России из-за проблем со здоровьем. Напомним, национальной команде предстоят товарищеские матчи против сборных Турции и Ганы.

    «Ощущения от возвращения после травмы восхитительные, здорово вернуться на поле. Не представляю, как ребята пропускают помногу из-за серьезных травм, по-моему, это психологически очень тяжело.

    Под конец игры уже начало побаливать, поэтому хотелось бы сейчас взять небольшую паузу, чтобы до конца все зажило и не случилось рецидива. У меня уже случался рецидив, поэтому я осторожно отношусь к этому, побаиваюсь. Думаю, будет правильно, если я позвоню Черчесову и объясню ситуацию. Или чтобы доктора ему все объяснили. Конечно, огромное спасибо за вызов в сборную, но сейчас здоровье важнее», – сказал Дзюба.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.08.2016 23:18
    Рекомендуем
    Комментарии36
    ...
    • ...
      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 28 августа 2016, 11:36

      "В товарнике ноги ломать бесплатно - да ну на фиг. Позвоню Черчесову объясню или кто нибудь объяснит". А.Дзюба.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +281

      serhz 28 августа 2016, 11:15

      Он и его друзья -калеки футбольные забыли опять ,что вызов в сборную -это большая честь для НОРМАЛЬНЫХ людей -ты приезжай и уже там врачи разберутся ! -а этот опять вспомнил про денежки и дачу с кабанчиком

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +332

      семечкин > serhz 28 августа 2016, 18:06

      да! и про детей своих подумал!!!
      ты, что ли их кормить будешь, горлопан!!!
      вы все его возненавидели, как только выигрыш ему выпал, как будто он украл.... а не государство...ему... дало...
      да и осавиахима-то сейчас нет!!! а?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 28 августа 2016, 10:49

      Здоровье важнее сборной? Сборная это не просто клуб по интересам на на полтора часа - это лицо страны. Великой Державы!!! У Вас что у всех американцы все мозги попереворачивали?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -6

      Врач Зенита 28 августа 2016, 10:08


      ЭТО КОГО ИЗ СЕБЯ БРЕВНО ВОЗОМНИЛО???
      ХОЧУ ИГРАЮ, ХОЧУ НЕТ))))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      SandersMax 28 августа 2016, 09:50

      мне кажется Черчесов сделал жест милосердия пригласив дуб-дерево в сборную. ему там абсолютно не чего делать. как он играл на Евро, лучше вобще карьеру закончить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +997

      egrrr 28 августа 2016, 08:05

      Дзюба: «Объясню Черчесову ситуацию. Спасибо за вызов в сборную, но деньги важнее» Кому нужен бесплатный товарняк?))))

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 28 августа 2016, 07:50

      Лично мое мнение -боится в очередной раз просто облажатся.Если честно не место Дзюбе в сборной,только страну позорит.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7993

      nik55 28 августа 2016, 07:16

      боится облажатся

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6078

      subbotaspartak 28 августа 2016, 07:01

      Мальчик ушиб ножку,
      Полежит немножко,
      Зачем скакать бесплатно,
      Отдохнул и ладно.
      Копить ведь надо силы
      К чемпионату мира.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей > subbotaspartak 28 августа 2016, 07:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты Спартак готовь чурчхелу кушать всеми дырками!

      -6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      Шаен 28 августа 2016, 07:00

      Вот они и ЧМ играли. Здоровье берегли, оно же важнее...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11