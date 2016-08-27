Луческу: «Михаил Кержаков вышел на поле не из-за каких-то ошибок Лодыгина»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после победы в матче пятого тура РФПЛ против «Амкара» (3:0) поделился размышлениями о работе с командой.

– Пока не могу сказать, что доволен на сто процентов и игроки готовы на сто процентов. Есть над чем работать. Главное, чтобы футболисты верили в наши методы. Эти методы позволяют контролировать игру, как мы это делаем на протяжении всех матчей. Будем продолжать над этим работать, а это нелегко, все-таки все привыкли играть в чуть другой футбол. У меня совсем иная философия, другие идеи. Приходится заставлять игроков перестраиваться и следовать моим предписаниям.

Важно добиваться положительных результатов, ведь тогда легче работается и легче все воспринимается. Мы будем работать, чтобы иметь преимущество во всех играх, независимо от соперника. Нужно знать, когда играть медленно, а когда увеличивать темп, соблюдать аритмию. Есть много факторов, которые позволяют контролировать матч. Сегодня мы довольны игрой команды. Хорошо чувствовалось возвращением Дзюбы и видно, что Жулиано адаптируется к игре команды.

– Прокомментируйте появление Михаила Кержакова вместо Лодыгина.

– Во-первых, замена была произведена не из-за каких-то ошибок Лодыгина. Она была сделана, потому что сейчас перерывы на матчи сборных и затем каждые три дня будут игры. Нужно, чтобы все имели практику, мало ли что может случиться. Были выпущены на замены и Анюков, Юсупов и Кержаков. Хочется, чтобы они все почувствовали, что принадлежат к команде и имели игровую практику.

– Доводилось читать и слышать в разговорах с серьезными экспертами, что может быть стоит Александру Кержакову пересмотреть свое амплуа и отходить назад. Сегодня он отдал потрясающий пас, хотя года три назад ударил бы по воротам. Может, есть доля правды в этом?

– Чувствую, что публика очень любит Александра, и я доволен тем, как он работает. У Кержакова очень профессиональное отношение к делу, не зря он один из вице-капитанов команды, тренируется очень хорошо и ждет шанса, чтобы сыграть. Наверняка он будет играть гораздо больше, ведь нас очень много матчей ждет впереди. Может быть, сейчас я доверяю некоторым другим, более молодым игрокам, но уверен, что если Кержаков, появляясь на поле, всегда будет на уровне и всегда нам поможет, – сказал Луческу.