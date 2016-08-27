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  • Еременко: «Если будем играть в Лиге чемпионов так, как с «Томью», то не сможем конкурировать с соперниками»

Еременко: «Если будем играть в Лиге чемпионов так, как с «Томью», то не сможем конкурировать с соперниками»

27 августа 2016, 20:05
8

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко после матча 5-го тура РФПЛ против «Томи» (1:0) остался недоволен качеством игры, показанной московским клубом.

«Очень хорошо, что удалось вырвать победу. «Томь» сегодня действовала агрессивно, но мы сами виноваты в своей игре, много потерь допускали, ошибались в простых передачах.

Если будем играть в Лиге чемпионов так, как сегодня с «Томью», то не сможем конкурировать с европейскими клубами. Надо прибавлять, и причем прибавлять сильно. Но думаю, что это все понимают, выводы сделаны», – сказал Еременко.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Томь Еременко Роман
Комментарии (8)
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cska-62
1472318632
Так потребуйте назначения ТРЕНЕРА вместо посмешища! Газзаевский ресурс выдыхается... Годы идут... Ничего нового не создано, кроме ежегодного и хронического позора в Европе! Ну и, конечно, избавления от хороших и перспективных игроков типа Мамаева, Панченко, Ефремова и Базелюка... :-))))) "Шизофрения, как и было сказано". М.А.Булгаков
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ivanthebest
1472318870
Даже когда вы играете почти отлично, вы всё равно в ЛЧ за щёку принимаете, а с такой игрой, вам просто будут с наскока за щёку давать...
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Zeff
1472320051
Подсуживать вам точно не будут.
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Boniel+
1472324900
С такой игрой Вас в Европе будут рвать в клочья.Кто и какие выводы могут сделать калеки:Миланов,Ионов,Головин,Щенников,Дзагоев,про пенсионеров я не говорю они своё отыграли и с них спрос особый.Ну эти-то!!???Просто без понятия в футболе.Зачем вышли,куда бежать,кому пас давать,ноги не держат,валятся на ровном месте.И на этих бездарей смотрит главный "тренер"и каждый раз после игры их отмазывает.Хотя главный виновник в таких позорных играх он сам.Ну посмотри вокруг,как играют другие,как расставлены игроки,как открываются,как дают пас на свободное место,а не в борьбу или назад вратарю.Команда ЦСКА отдает назад пасов больше всех команд(в России точно,не удивлюсь что и в мире).Дорогой товарищ Гинер проснитесь наконец и уберите этого человека из клуба!!!!Иначе позора Вам не избежать.Примера в сборной Вам мало?
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Беспринципный Дима
1472326964
ОТСОС ПЕТРОВИЧ БУДЕТ ВАМ В ЛЧ КАК ОБЫЧНО)))
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_Kesh_Suntar_
1472327060
Да вы че! Играйте пять подряд на выезде!!! 11 очков!
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gares
1472352789
Игра Томи была зрелищней и интересней. В следующем круге команда порвет ЦСКА. За результат благодарите судью.
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