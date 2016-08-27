Еременко: «Если будем играть в Лиге чемпионов так, как с «Томью», то не сможем конкурировать с соперниками»

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко после матча 5-го тура РФПЛ против «Томи» (1:0) остался недоволен качеством игры, показанной московским клубом.

«Очень хорошо, что удалось вырвать победу. «Томь» сегодня действовала агрессивно, но мы сами виноваты в своей игре, много потерь допускали, ошибались в простых передачах.

Если будем играть в Лиге чемпионов так, как сегодня с «Томью», то не сможем конкурировать с европейскими клубами. Надо прибавлять, и причем прибавлять сильно. Но думаю, что это все понимают, выводы сделаны», – сказал Еременко.