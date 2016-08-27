Канунников: «На победу «Рубин» не наиграл»

Нападающий «Рубина» Максим Канунников поделился своими впечатлениями от матча против «Оренбурга» (1:1), в котором он забил мяч в компенсированное время.

— Жаль, что опять не выиграли. Хотя начали хорошо, агрессивно, контролировали ход игры. Моменты создавали, но страдала реализация. Как и в игре с «Анжи», где-то с 30-й минуты ничего не удавалось сделать, еще и получили гол в раздевалку. Во втором тайме уже было тяжелее, потому что они плотно играли в обороне и быстро убегали в контратаки. В целом наверно счет был ничейным. На победу мы, к сожалению, не наиграли.

— Что говорил тренер перед игрой и в перерыве?

— Он говорил, что игра будет непростая, что на первый план выйдут выигранные единоборства. Кто их будет выигрывать, тот будет владеть преимуществом. Мы знали, что большей частью они играют длинными передачами, поэтому нам нужно было подбирать второй мяч. Что-то получилось, что-то нет, будем разбирать игру. А в перерыве ребята сами разговаривали, потому что мы понимаем, что и болельщикам тяжело терпеть, что мы не можем выиграть. И нас это положение не устраивает.

— Что можно сказать болельщикам перед перерывом в чемпионате?

— Все мы знаем, что «Рубин» – одна большая семья. Все вместе мы преодолеем этот барьер, поэтому хочется пожелать терпения, и все будет нормально.